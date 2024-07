Bez nich trudno wyobrazić sobie igrzyska. Awansowali w ostatnim momencie!

To był obrazek, który zrobił wrażenie. Idąc do hali "La Fonteta", gdzie odbywał się finał kwalifikacji olimpijskich, przez szybę dojrzeliśmy - razem z hiszpańskimi kibicami - koszykarzy ich kadry. "La Familia", jak mówi się tutaj na drużynę narodową, tańczyła, śpiewała, motywowała się do walki.

Ich przedmeczowy rytuał wywołał uśmiechy wśród kibiców, ale i pytanie: czy hiszpańscy koszykarze będą też świętować za kilka godzin, gdy stanie się jasne, kto zgarnie bilety do Paryża: "La Familia" czy Bahamy?

Wspaniała atmosfera w "La Fontecie"

Wskazać faworyta było trudno. Z jednej strony Hiszpanie - gospodarze, mistrzowie Europy z 2022 r., ale i drużyna, która przechodzi rewolucję. Z drugiej Bahamy, zespół, który nigdy do igrzysk się nawet nie zbliżył, ale rok temu wyrzucił z walki o Paryż potężną Argentynę, a w Walencji - podczas turnieju kwalifikacyjnego - mknął od zwycięstwa do zwycięstwa, napędzany przez gwiazdy NBA.

- Jesteśmy małym krajem, a mamy tylu fantastycznych sportowców. To nas napawa dumą - mówił przed tym starciem Buddy Hield. - Bahamy są niesamowite, ale my mamy za sobą tłumy fanów - kontrował Willy Hernangomez z kadry Hiszpanii.

I rzeczywiście: hiszpańscy kibice "La Fontecie" robią niesamowitą atmosferę. W niedzielę znów wypełnili halę, znów grali na trąbkach i bębnach i głośno śpiewali. Na trybunach było widać grupki fanów z Finlandii i Polski - drużyn, które z turniejem kwalifikacyjnym już się pożegnały, ale wciąż miały swoich przedstawicieli wśród publiczności.

Ta mieszanka stworzyła w niedzielę fantastyczną atmosferę, a koszykarze Hiszpanii i Bahamów stanęli na wysokości zadania. Po pierwszej kwarcie był remis po 17, ale potem to gospodarze przejęli inicjatywę. Ich naturalizowany rozgrywający Lorenzo Brown trafił w drugiej kwarcie trzy trójki, które pozwoliły Hiszpanom się rozkręcić.

Igrzyska bez Hiszpanii? To się nie zdarzy

Hiszpanie w półfinale z Finlandią (wygranym 81:74) długo się męczyli, w całym turnieju nie zachwycali, ale nie wolno im odbierać doświadczenia. Aż dziewięciu z 12 graczy zespołu pamięta triumf z Berlina w 2022 r. Ta ekipa - z Sergio Llullem, Rudym Fernandezem, czy Willym Hernangomezem - wie, jak zwyciężać.

W niedzielę Hiszpania to potwierdziła. "La Familia" kontrolowała mecz. Od kiedy w połowie drugiej kwarty wyszła na prowadzenie, już go nie oddała, prowadziła nawet 14 punktami. Dopiero dwie minuty i 46 sekund przed końcem Bahamy zbliżyły się na osiem (71:79) i siedem punktów (74:81), ale sprawę szybko wyjaśnił Willy Hernangomez. Dwie udane akcje gracza Barcelony w ataku, a potem wymuszony faul ofensywny ze strony Buddy'ego Hielda sprawiły, że kibice mogli śpiewać swoje elektryzujące: "Espana! Espana!".

Decydujące punkty z linii rzutów wolnych trafił Rudy Fernandez. Dla 39-letniej legendy europejskiej koszykówki będą to szóste (!) igrzyska w karierze. To absolutny rekord. I choć Hiszpania faworytem turnieju w Paryżu nie będzie, to igrzyska bez "La Familii" trudno sobie wyobrazić. A przede wszystkim - nie ma takiej potrzeby.

Hiszpania - Bahamy 86:78