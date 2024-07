Jagiellonia zbroi się na puchary! Znane nazwisko. To już pewne

Joao Moutinho trafi do ekstraklasy! To bardzo realny scenariusz, ale wcale nie chodzi o 146-krotnego reprezentanta Portugalii i mistrza Europy z 2016 roku. Jak udało potwierdzić się Sport.pl, Jagiellonia Białystok ma pozyskać 26-letniego lewego obrońcę Spezii o identycznym imieniu i nazwisku. Co więcej, mistrz Polski jest bliski pozyskania jeszcze jednego obrońcy z Portugalii.

