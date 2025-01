Zabrała głos ws. rzekomego romansu z Leo Messim. Taka jest prawda

Pod koniec 2022 roku reprezentacja Argentyny sięgnęła po mistrzostwo świata. Liderem drużyny Scaloniego na katarskim mundialu był Lionel Messi, który poprowadził swoją kadrę do triumfu. Niedługo potem legendarny piłkarz FC Barcelony został oskarżony o... zdradę! Wtedy to w mediach pojawiły się pierwsze pogłoski, jakoby Messi wdał się w romans.

REKLAMA

Zobacz wideo Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej 2024 uznany sportowym wydarzeniem roku. Piotr Małachowski: Serce rośnie!

Oto prawda o romansie Messiego. Dziennikarka ujawnia

Kochanką świeżo upieczonego wówczas mistrza świata miała być Sofia Martinez. To popularna dziennikarka i reporterka, która pracuje przy argentyńskiej kadrze. Wraz z upływem czasu podejrzenia zaostrzały się jeszcze bardziej. Fani w mediach społecznościowych zwrócili uwagę przede wszystkim na to, jak piłkarz zachowuje się podczas udzielania wywiadów wspomnianej dziennikarce.

Tworzono nawet kompilacje, na których widać, że Messi wymownym i ponętnym wzrokiem spogląda na Sofię Martinez. Ta zaś często nieco onieśmielona starała się nie patrzeć w jego stronę. Choć nie są to żadne dowody na zdradę, to wielu internautów brało pod uwagę taki scenariusz. O krok dalej poszły południowoamerykańskie media, zdaniem których relacja Argentyńczyka z reporterką mocno odbiła się na jego małżeństwie.

"Po ponad 15 wspólnych latach Messi i Antonela stoją w obliczu największego kryzysu w swoim małżeństwie i są o krok od rozstania. Osobą, która jest kluczem w tym zamieszaniu, jest znana dziennikarka Sofia Martinez" - pisał w listopadzie 2023 roku serwis Direto do Miolo. Przypomnijmy, Lionel Messi oraz Antonella Roccuzzo znają się od dziecka. W 2009 roku oficjalnie ogłosili, że są parą, a osiem lat później wzięli ślub. Owocem ich miłości są synowie: Thiago, Mateo i Ciro.

Czy gwiazdor Interu Miami faktycznie wdał się w romans z Sofią Martinez? W jednym z ostatnich wywiadów dziennikarka postanowiła uciąć wszelkie spekulacje. - To był absurd. Ludzie widzieli rzeczy, których nie było. Coraz więcej ludzi pytało: Jak on na nią patrzy? Utknęłam w sytuacji, która została całkowicie wymyślona - powiedziała w programie "PH: Podemos Hablar" na kanale Telefe. - Bycie w centrum uwagi ma swoją negatywną stronę. Moja rodzina bardzo przez to cierpi - dodała.

Zobacz też: Grabara podpalił. Teraz ujawniają kulisy. "Będzie gorąco"

Gdyby tego było mało, reporterka przyznała również, że osobiście poznała się z małżonką Lionela Messiego. - Poznałam ją. Nie ma podstaw do tych oskarżeń. Nie rozumiem, skąd to się bierze - zaznaczyła Martinez, dementując plotki nt. jej romansu z kapitanem reprezentacji Argentyny. Rodzina Messich nigdy nie zabrała głosu w tej sprawie.