To będzie hit! Nawałka znów selekcjonerem. Już dzwoni z powołaniami

Adam Nawałka polskim kibicom od razu kojarzy się ze świetnym okresem naszej reprezentacji. To za jego kadencji Polska piłka odniosła największy sukces w XXI wieku - ćwierćfinał Euro 2016. W sumie pod wodzą tego szkoleniowca drużyna przez blisko pięć lat rozegrała 50 spotkań, a 27 z nich wygrała. Przygoda Nawałki z kadrą zakończyła się po niezbyt udanych mistrzostwach świata w Rosji. Wygląda jednak na to, że będzie on mógł jeszcze raz wcielić się w rolę jej selekcjonera.

Nawałka znów poprowadzi reprezentację Polski. Stanie naprzeciwko samego Ronaldinho

Ma to nastąpić 21 czerwca tego roku podczas wyjątkowej imprezy - Ronaldinho Show na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Głównym jej punktem będzie mecz pokazowy pomiędzy drużynami legend reprezentacji Polski oraz Brazylii. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej organizatora, oprócz Ronaldinho, będziemy mieli okazję zobaczyć m.in. takie gwiazdy, jak Valdo, Sony Anderson, Edmilson czy Maicon. Poza samym meczem planowe są także inne atrakcje - afterparty z udziałem gwiazd, pokazy freestylerów, czy strefa kibica z konkursami i grami VR.

Portal Meczyki.pl ustalił, że selekcjonerem polskiej drużyny legend zostanie właśnie Adam Nawałka. 67-letni trener miał już nawet dzwonić z powołaniami do byłych reprezentantów, co wywołało u nich spore zdziwienie. Zdaniem mediów w ekipie Nawałki pojawi się wiele znanych nazwisk m.in. Jakub Błaszczykowski czy Kamil Grosicki.

Bilety na to wydarzenie będą dostępne już wkrótce. Na razie istnieje możliwość wykupienia pakietów VIP w cenach 50 tys. lub 20 tys. zł. Dzięki nim kupujący będą mieli możliwość spędzenia dnia z Ronaldinho i innymi gwiazdami futbolu, przebywania z nimi w szatni, a nawet - w przypadku droższego pakietu - rozegrania 10 minut podczas meczu.