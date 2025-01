Rewolucja w czołowej reprezentacji świata. Zidane tylko na to czekał

Zinedine Zidane po zakończeniu sezonu 2020/21 rozstał się z Realem Madryt i od tamtego czasu pozostaje bez pracy. Łączono go z najbardziej znanymi klubami na świecie, ale w żadnym z nich nie zdecydował się podjąć zatrudnienia. Marzy mu się bowiem inna posada.

Zinedine Zidane bliżej wymarzonej posady? Didier Deschamps ogłosił

Spekuluje się, że 52-latek chciałby poprowadzić reprezentację Francji. Głośno o tym było po mistrzostwach świata 2022 oraz Euro 2024, ale wtedy francuska federacja nie miała zamiaru rozstawać się z Didierem Deschampsem. Ten jednak ogłosił zakończenie pracy z kadrą po MŚ 2026. Wtedy minie mu 14 lat w drużynie narodowej.

- Jestem tu od 2012 r., mam podpisany kontrakt do 2026 r. i najbliższych mistrzostw świata. Ale na tym się zakończy, bo w pewnym momencie trzeba się zatrzymać - powiedział Deschamps w wywiadzie wyemitowanym w środę w stacji LCI (cytat za "L'Equipe").

Didier Deschamps odchodzi z reprezentacji Francji. Zinedine Zidane ma go zastąpić

Pierwsze wieści o rezygnacji Deschampsa napłynęły dzień wcześniej. I już wtedy zaczęły pojawiać się nazwiska jego potencjalnych następców - weług informacji francuskiego dziennika "Le Parisien" faworytem do selekcjonerskiej posady jest Zidane. "Idealny następca" - napisano i przypomniano słowa 52-latka jeszcze za czasów pracy w Realu: - Reprezentacja Francji… To może być cel na później. Pewnego dnia na pewno będzie taka możliwość.

Wydaje się, że taki scenariusz byłby wręcz wymarzony dla francuskich kibiców. W końcu Zidane jest absolutną legendą reprezentacji, z którą jako piłkarz zdobył złoto MŚ 1998 i Euro 2000 oraz srebro MŚ 2006. A w roli trenera odniósł znaczące sukcesy z Realem: trzy razy z rzędu wygrał Ligę Mistrzów (2016-2018), a ponadto m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii.

Oczywiście praca w klubie ma zupełnie inną specyfikę niż w drużynie narodowej, ale na pewno 52-latek pokazał, że potrafi obchodzić się z gwiazdami, których we francuskiej kadrze nie brakuje. A fani liczą, że jako selekcjoner powtórzy swoje boiskowe sukcesy - a przynajmniej dorówna Deschampsowi i do złota mundialu jako piłkarz dołoży to w roli selekcjonera.