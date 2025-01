Cyrk wokół Rybakiny. Sabalenka reaguje na ostatnie doniesienia

"Witam wszystkich, z radością ogłaszam, że Stefano (Vukov - red.) dołączy do teamu w sezonie 2025. Dziękuję wszystkim za wsparcie i życzę wspaniałego 2025 roku" - ogłosiła Jelena Rybakina (6. WTA) w Nowy Rok. Co było bardzo zaskakujące ze względu na kontrowersyjne okoliczności ich wcześniejszego rozstania, a także zatrudnienie przez 25-latkę Gorana Ivanisevicia.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Bukowiecka druga w Polsce! "Nie spodziewałam się"

Później okazało się, że Vukov jest zawieszony, gdyż WTA prowadzi wobec niego postępowanie dotyczące możliwego naruszenia zasad postępowania wobec zawodniczki. - Rozmawiałem już z Jeleną i dałem jej znać, co o tym wszystkim myślę. [...] Nie chcę za wiele mówić przed decyzją WTA. To wszystko to bardzo dziwna sytuacja. Na ten moment jestem tutaj. Co się stanie w ciągu następnych kilku dni? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że zostanę i wszystko będzie w porządku. Ale zajmujmy się tym powoli, dzień po dniu - powiedział Ivanisević. Głos zabrała też Aryna Sabalenka (1. WTA).

Aryna Sabalenka skomentowała zamieszanie wokół Jeleny Rybakiny i Stefano Vukova

Białorusinka dobrze zna się z Rybakiną, podobnie jak ich trenerzy Anton Dubrow i Vukov. W związku z tym na jednej z konferencji prasowych podczas turnieju w Brisbane zapytano ją o sytuacje Kazaszki. Co miała do powiedzenia?

- Szczerze mówiąc, jestem blisko z Jeleną, ale nie na tyle, żeby to komentować. Wiem, że pracowało im się całkiem nieźle. Naprawdę nie wiem, co się tam dzieje. Wiem, że jest im ze sobą dobrze. Myślę, że nie ma nic więcej do dodania - odparła wymijająco (cytat za: tennis-infinity.com).

Zobacz też: Tak trener Świątek mówi o Polakach. Przekonał się na własnej skórze

Być może Sabalenka wie coś więcej na ten temat, ale nie chce mówić o tym publicznie. Sprawa wydaje się zawiła, ale może stać się klarowniejsza po zakończeniu rezultaty dochodzenia prowadzonego przez WTA w sprawie Vukova.

Na razie głównym celem Jeleny Rybakiny i jej sztabu jest jak najlepszy występ w Australian Open. Impreza ta wystartuje 12 stycznia.