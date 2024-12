Oto najważniejszy moment roku. Kwaśniewski i Szaranowicz już wybrali

W zeszłorocznym plebiscycie Momenty Roku 2023 rządzili siatkarze i Iga Świątek. Rządzili dzięki głosom czytelników Sport.pl - nieco ponad 9 tys. z was, czyli 25,3 proc. biorących udział w głosowaniu, jako najlepszy sportowy moment roku wskazało triumf reprezentacji siatkarzy w mistrzostwach Europy. 20,7 proc. z głosujących postawiło na zwycięstwo Świątek w WTA Finals, a 17,1 proc. na wyjątkowy, polski finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. W tym roku wśród nominowanych wydarzeń siatkówki i tenisa nie zabraknie, ale w sumie wybraliśmy do sondy momenty z aż ośmiu dyscyplin.

Na polską kadrę piłkarską możemy się gniewać, może nam nawet obojętnieć, ale nie sposób nie zauważać, co potrafią robić jej gwiazdy. Szczęsny mocno rok 2024 zaczął, a Robert Lewandowski błyszczał w końcówce. Pod wodzą starego znajomego z Bayernu Monachium, czyli trenera Hansiego Flicka, nasz superstrzelec jesienią strzelał gola za golem w Barcelonie. Pędzi po tytuł króla strzelców ligi hiszpańskiej, przekroczył barierę stu zdobytych goli w Lidze Mistrzów, a jeden moment miał szczególny – pod koniec października strzelił dwa gole w klasyku z Realem w Madrycie. Poprowadził Barcę do imponującego zwycięstwa 4:0 na wyjeździe. Pokazał, że sam jeden potrafi być większy niż razem wzięci Kylian Mbappe i Vinicius Jr., z których każdy z osobna miał udowodnić Polakowi, że jemu wielki futbol już uciekł.

Piłkarskie momenty roku według nas właśnie przedstawiliśmy, ale to nie jest plebiscyt piłkarski i więcej miejsca w naszej "dziesiątce" dla futbolu już nie ma. Pozostałe momenty dotyczą aż siedmiu różnych dyscyplin sportu: lekkoatletyki, tenisa, siatkówki, wspinaczki, boksu, szermierki, kolarstwa i żużla.

Przy okazji plebiscytu przypomnimy mecz Igi Świątek tak bardzo trzymający w napięciu, jakby reżyserował go Alfred Hitchcock. Zdradzimy, co się działo w trakcie tego spotkania z wrażliwymi dziennikarzami na trybunie prasowej. I co się działo z córką Aleksandra Kwaśniewskiego w domu byłego prezydenta. Kilka słów Tomasza Fornala o napier****niu się, czyli o walce na całego o olimpijski finał w wykonaniu naszych siatkarzy, rozbierzemy na sylaby, głoski i litery między innymi z Wojciechem Drzyzgą i Tomaszem Swędrowskim, którzy komentowali ten mecz na żywo i dziś nie do końca pamiętają, co mówili w emocjach. Ale wiedzą, że było ostro i wracają do pewnego nagrania, które po tym meczu zostało. O Natalii Kaczmarek biegającej jak legendarna Irena Szewińska i o Aleksandrze Mirosław biegającej jak nikt nigdy, tyle że po ścianach, a nie po bieżni, m.in. porozmawiamy z legendą dziennikarstwa, Włodzimierzem Szaranowiczem.

Choć wybitny komentator jako swój numer 1 wskazuje Igę Świątek. - Poruszyła mnie dwojako. Raz, że osiągnęła kolejne wspaniałe sukcesy i znów pokazała, jakim jest zjawiskiem. To przedziwne, że ktoś taki się urodził w kraju bez kultury tenisa. A druga sprawa, która mnie szalenie poruszyła, to kwestia tego jej niefortunnego zawieszenia - mówi Szaranowicz, z którym rozmowę opublikujemy w najbliższych dniach.

Aleksander Kwaśniewski w pierwszej kolejności też stawia na emocje związane ze Świątek, a na drugiej pozycji w swojej hierarchii ma inną wybitną sportsmenkę: - Mocno przeżywam każde igrzyska, więc bardzo doceniam złoty medal olimpijski Aleksandry Mirosław. Może dyscyplina jej jest świeża i nie wiadomo, na jak długo się w programie igrzysk utrzyma, ale złoto to złoto, a w tym przypadku ma tym większą wartość, że zostało zdobyte w niebywałym stylu – Mirosław biła w Paryżu własne rekordy świata - mówi nam były prezydent.

Wszystkie 10 Momentów Roku będą szczegółowo przypominać wam nasi dziennikarze, którzy byli świadkami tych wydarzeń – na stadionach, kortach, w halach. I zawsze też za kulisami.

Powspominajmy to, co dobre, pocieszmy się i doceńmy tych, którym zawdzięczamy najpiękniejsze momenty w 2024 roku. No i wybierzmy najlepszy z nich - oto nasze nominacje:

Momenty Roku 2024:

Wojciech Szczęsny zostaje bohaterem serii rzutów karnych w barażu z Walią i Polska awansuje na Euro 2024. Natalia Kaczmarek bije rekord Ireny Szewińskiej z 1976 roku i zostaje mistrzynią Europy – w Rzymie pokazuje wielką formę, która później daje jej medal olimpijski w Paryżu. Iga Świątek wraca z zaświatów w meczu z Naomi Osaką na początku Roland Garros i finalnie znów zostaje królową Paryża. Wyjątkową w tym roku, bo też z medalem olimpijskim tam zdobyty. Tomasz Fornal płomiennie przemawia do kolegów w krytycznym momencie półfinału igrzysk z USA. To działa! Siatkarze zapewniają sobie medal olimpijski. Aleksandra Mirosław biegnie po ścianie po jedyne polskie złoto olimpijskie w Paryżu. Po drodze dwa razy bije swój rekord świata. Julia Szeremeta przedstawia się Polsce i światu. Wskrzesza nasz olimpijski boks, bryluje na kortach Rolanda Garrosa. Aleksandra Jarecka zrzuca maskę i krzyczy z radości, a Polska krzyczy razem z nią, bo w niezwykłych okolicznościach nasze szpadzistki zdobywają olimpijski medal. Katarzyna Niewiadoma po wyczerpującej i szalenie emocjonującej końcówce ostatniego etapu wygrywa Tour de France. Bartosz Zmarzlik przyjeżdża do Vojens, w którym rok temu nie dopuszczono go do startu, i tam zapewnia sobie już piąty w karierze tytuł mistrza świata. Robert Lewandowski rządzi w El Clasico – strzela Realowi dwa gole na Santiago Bernabeu, prowadzi Barcelonę do zwycięstwa 4:0.

