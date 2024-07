Putin zaczął wypłacać odszkodowania. Nawet 500 tysięcy

16 sportowców z Rosji i 17 sportowców z Białorusi - tylu będziemy widzieć przedstawicieli tych krajów podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Z informacji rosyjskich mediów wynika, że reszta sportowców, która nie dostała się do igrzysk lub też nie przeszła weryfikacji do występów pod tzw. neutralną flagą, otrzyma specjalną rekompensatę od rodzimego Komitetu Olimpijskiego. Uczestnicy igrzysk otrzymają, co ciekawe, znacznie mniejszą kwotę.

