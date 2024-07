Klamka zapadła. Rosjanie i Białorusini jadą na igrzyska olimpijskie

Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że sportowcy z Rosji i Białorusi nie będą dopuszczeni do występów podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Później Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) otworzył się na sportowców z tych krajów, ale tylko pod warunkiem spełnienia wymagań, by występować pod tzw. neutralną flagą. Jak nietrudno się domyślić, w Rosji nie zostało to najlepiej przyjęte. - Wykluczanie ludzi na podstawie krwi i pochodzenia to czysty rasizm, nacjonalizm i nazizm. Ale to też niszczenie sportu - mówiła Marija Zacharowa, rzeczniczka prasowa rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

MKOl dopuścił zaledwie czterech z siedemnastu judoków, a rosyjska federacja zdecydowała, że w takiej sytuacji nie wyśle na igrzyska żadnego ze sportowców z tej dyscypliny. - Powód odmowy MKOl jest całkowicie niesportowy. To pragnienie niektórych stron, by Rosjanie nie stanęli na podium. My nie możemy się na to godzić. Najwyraźniej selekcja zmieniła się w przedmiot handlu. To niegodne, by organizacja taka jak MKOl bawiła się w takie gierki - przekazał Siergiej Sołowiejczyk, prezes rosyjskiej federacji judo.

33 sportowców będzie reprezentować Rosję i Białoruś podczas igrzysk. Mniej niż szacunki MKOl

Z informacji podanych przez Francuską Agencję Prasową (AFP) wynika, że 16 Rosjan i 17 Białorusinów przyjęło zaproszenia do rywalizacji podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Rzecznik MKOl poinformował, że udziału w zawodach odmówiło 19 sportowców z Rosji i 7 z Białorusi. W tym gronie znajduje się m.in. Aryna Sabalenka i Wiktoria Azarenka. Warto dodać, że sportowcy z tych krajów musieli wcześniej przejść weryfikację w rodzimych federacjach, a potem w MKOl.

W tym przypadku chodziło o sprawdzenie, czy sportowcy z Rosji i Białorusi nie wspierają publicznie działań wojennych w Ukrainie i czy nie są powiązani z armią lub reżimem Władimira Putina. Jeszcze w marcu br. MKOl wyliczał, że w igrzyskach powinno wystąpić 36 Rosjan i 22 Białorusinów. Dla porównania, podczas igrzysk olimpijskich w Tokio o medale walczyło 330 Rosjan i 104 Białorusinów. "MKOl wybrał sportowcom neutralnym bezsłowny hymn, który zostanie odegrany, jeśli któryś z zawodników zdobędzie złoto" - czytamy w artykule.

Kto zatem wystąpi podczas igrzysk? Z informacji podanych przez AFP wynika, że sportowcy z tych krajów będą rywalizować w kolarstwie (3 z Rosji i 1 z Białorusi), trampolinie, teakwondo (po 1 z każdego kraju w tych dyscyplinach), podnoszeniu ciężarów, strzelectwie, wioślarstwie (po dwóch Białorusinów w tych dyscyplinach) czy tenisie (m.in. Daniił Miedwiediew).

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia.