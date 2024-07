Jest jednym z najlepszych w historii. Dostał siedem lat za doping

Lawrence Cherono to jeden z najbardziej znanych biegaczy długodystansowych. Kenijczyk jest obecnie ósmym najszybszym maratończykiem wszech czasów z czasem 2:03:04, który uzyskał w 2020 r. w Walencji. Cherono to też były lider rankingu światowego w maratonie, który wygrywał maratony w Bostonie oraz Chicago. Najnowsze wieści w jego sprawie sprawiają, że można wątpić w jego wyniki. Chodzi tutaj o złamanie przepisów antydopingowych, co ogłosiła organizacja Athletics Integrity Unit.

Były lider rankingu w maratonie z karą za złamanie przepisów antydopingowych

Wszystko rozpoczęło się już w lipcu 2022 r., gdy Cherono został tymczasowo zawieszony tuż przed mistrzostwami świata po wykryciu pozytywnego wyniku testu na trimetazydynę, a więc substancję, którą stosuje się przy chorobach serca. Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) postanowiła zakazać stosowania tej substancji, ponieważ pomaga ona w skróceniu czasu regeneracji, a także poprawia wytrzymałość.

Początkowo Cherono stwierdził, że pozytywny wynik testu jest efektem zastrzyku podanego przez lekarza na ból brzucha. Potem jednak zmienił wersję i stwierdził, że pomyliły mu się leki z tymi, z których korzysta jego żona. Cherono otrzymał siedmioletni zakaz startów za naruszenie przepisów antydopingowych, a dzięki wcześniejszemu przyznaniu się do winy i zaakceptowaniu kara nie została wydłużona do ośmiu lat. Co ciekawe, AIU zaznaczyło w oświadczeniu, że Cherono próbował też obarczyć za to winą kolegów z treningu, którzy mieli być zazdrośni o jego sukces.

"Ten zakaz niech wyśle silny sygnał każdemu, kto rozważa złamanie zasad. Ta decyzja jest świadectwem niestrudzonych i wytrwałych wysiłków AIU w badaniu dopingu i wyjaśnień dotyczących pozytywnych testów. Nie pozostawimy kamienia na kamieniu w wypełnianiu swojej misji" - przekazał Brett Clothier, szef AIU.

Warto przypomnieć, że podczas IO w Pekinie w 2022 r. wykryto trimetazydynę w organizmie 15-letniej Kamili Walijewej z Rosji. - Trimetazydyna ma podobny mechanizm działania do meldonium, które stało się popularne przed kilku laty za sprawą pozytywnego wyniku badań antydopingowych Marii Szarapowej. Polska przyczyniła się do tego, że trimetazydyna znalazła się na liście substancji zabronionych przez WADA - tłumaczył Sport.pl ekspert od dopingu dr Andrzej Pokrywka.