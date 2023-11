Niespodzianka w 89. Plebiscycie Sportowca Roku. Zabrakło polskiego mistrza świata

Robert Lewandowski zdobył mistrzostwo Hiszpanii i zgarnął tytuł króla strzelców, ale rozczarował w Europie i w reprezentacji Polski, więc trudno się spodziewać, aby to piłkarz Barcelony wygrał w tym roku. Większe szanse ma wielokrotny żużlowy mistrz świata - Bartosz Zmarzlik. Ale główną faworytką jest Iga Świątek, która w tym roku wygrała m.in. French Open. To właśnie tenisistka rok temu triumfowała w plebiscycie "Przeglądu Sportowego".

Coroczny Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" będzie trwać do 6 stycznia 2024 r. To właśnie wtedy na Gali Mistrzów Sportu poznamy najlepszych sportowców minionego roku. Kapituła Plebiscytu wytypowała listę sportowców, ale decydujący głos należeć będzie do kibiców.

Rywalizacja była tak zacięta, że w najlepszej "20" zabrakło miejsca m.in. dla Aleksandry Mirosław (wielokrotnej rekordzistki świata we wspinaczce) czy Łukasza Różańskiego, pięściarskiego mistrza świata.

Nominowani do 89. plebiscytu na najlepszego polskiego sportowca roku: