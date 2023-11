Oto największy gigant w Polsce. Rekord. "Trzęsły się nogi i ręce"

Jesień jest bardzo dobrym okresem do połowy ryb drapieżnych w naszych wodach. W pełni wykorzystał to Rafał Strzymski z okolic Nowego Miasta Lubawskiego. Wędkarz wybrał się na ryby wraz z kolegą i złapał ogromnego szczupaka. Okazuje się, że wyrównał tym samym wieloletni rekord Polski. - Wiedziałem, że to wielka ryba, ale nie spodziewałem się, ze aż tak wielka - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

3 Wladyslaw Czulak / Agencja Wyborcza.pl i https://www.facebook.com/photo?fbid=769187811916135&set=pcb.769187848582798&locale=pl_PL Otwórz galerię Na Gazeta.pl