Lewandowski wchodzi w nowy biznes. To samo zrobił Rafael Nadal

Nie od dziś wiadomo, że aktywność fizyczna Roberta Lewandowskiego nie ogranicza się jedynie do treningów i boiskowych występów. W mediach społecznościowych kapitana reprezentacji Polski można dostrzec mnóstwo zdjęć czy materiałów wideo, na których piłkarz ćwiczy na siłowni, tańczy, biega po plaży czy próbuje swoich sił w nowych sportach. Jeszcze przed rozpoczęciem obecnego sezonu na profilu Instagram 35-latka pojawiło się kilka relacji z gry w padla.

Lewandowski poszedł w ślady Rafaela Nadala. Stworzył drużynę w padla

Robert Lewandowski lubi nie tylko grać, ale i oglądać padlowe rozgrywki. Pod koniec 2022 roku, niedługo po zakończeniu mistrzostw świata, został przyłapany na finałowym meczu turnieju w padla, który rozgrywano w Barcelonie.

Najwyraźniej padel stał się istotnym elementem sportowego życia Lewandowskiego. Niedawno hiszpańska "Marca" podała, że Polak zdecydował się na stworzenie własnej drużyny w tej dyscyplinie, która weźmie udział w turnieju Hexagon Cup. Jest to nowy drużynowy Puchar Świata w padlu. Wydarzenie odbędzie się odbędzie się w Madrycie od 31 stycznia do 4 lutego przyszłego roku. Nazwa zespołu 35-latka to "Robert Lewandowski Team". W zawodach udział weźmie sześć drużyn składających się z trzech par (jedna para męska, jedna para żeńska i jedna złożona z gwiazd przyszłości), które zmierzą się na madryckich kortach.

Własny skład zebrał również Rafael Nadal. Legendarny hiszpański tenisista był jedną z pierwszych osób, które zaangażowały się w padlowy projekt. Jego drużyna wystąpi pod szyldem "Akademia Rafaela Nadala". Kolejne ekipy biorące udział w Hexagon Cup poznany w najbliższych tygodniach.

Dla przypomnienia - padel to połączenie tenisa i squasha. Piłki, których używają gracze, są podobne do tych tenisowych, jednak ich sprężystość jest nieco inna. Sprawia to, że odbijają się zdecydowanie niżej. Ta dyscyplina sportu wywodzi się z Meksyku, a z roku na rok staje się coraz popularniejsza w wielu krajach Europy.