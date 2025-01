Sensacyjne wieści ws. Conora McGregora. Wiemy, kiedy wraca

Conor McGregor został w listopadzie uznany za winnego gwałtu na Nikicie Hand. Do zdarzenia doszło w 2018 roku w jednym z hoteli w Dublinie. Dziennik "The Sun" potwierdził, że zawodnik jest zobowiązany zapłacić odszkodowanie w wysokości 250 tys. euro. Na rozprawie emocji nie wytrzymała partnerka Dee Devlin, która opuściła sąd we łzach. Irlandczyk odwołał się do decyzji, ale pojawiły się niepodważalne dowody. - Obejmują one fakt, że kobieta nadal cierpi na zespół stresu pourazowego (PTSD) oraz to, że w jej pochwie utknął tampon, który trzeba było usunąć kleszczami - przekazał serwis BBC.

REKLAMA

Zobacz wideo Austriacy zdominowali świat skoków. Oto jak pracują

Wiemy, kiedy Conor McGregor wróci do walki. Mamy konkretny miesiąc

Irlandczyk od dłuższego czasu postawił na zabawę aniżeli sportowe wyzwania. Po raz ostatni pojawił się w klatce w lipcu 2021 roku, kiedy złamał nogę w konfrontacji z Dustinem Poirierem. Minęły blisko cztery lata, a McGregor wciąż nie jest gotowy do walki. Miał wrócić w czerwcu, ale kontuzja palca wykluczyła go z pojedynku z Michaelem Chandlerem.

Jakiś czas temu 36-latek rzucił w mediach, że prowadzone są rozmowy na temat jego kolejnego pojedynku bokserskiego. Rywalem miałby być Logan Paul. Misfits Boxing News zdradził, że do negocjacji włączyło się nawet UFC, które chce jak najlepiej dla swojej największej gwiazdy. Rzekomo wyznaczono nawet datę - konkretnie pojedynek ma się odbyć w kwietniu. Jak dotąd nie wiadomo, czy to będzie jedna z dwóch walk, które pozostały Irlandczykowi w kontrakcie.

Dla McGregora byłaby to szansa, by zrewanżować się fanom za przegrane starcie w 2017 roku z Floydem Mayweatherem Jr. Wtedy zadebiutował on w boksie, natomiast w 10. rundzie został znokautowany i musiał pogodzić się z porażką. Osiem lat przerwy najwyraźniej pozwoliło mu bardziej skupić się na uderzeniach i kopnięciach aniżeli zapasach oraz parterze.

Logan Paul jest amerykańskim youtuberem, którego w mediach społecznościowych obserwuje 27 milionów użytkowników. Do tej pory stoczył trzy pojedynki i żadnego z nich nie wygrał. Jego bratem jest Jake Paul, który niedawno pokonał Mike'a Tysona. Nie mógł jednak pogodzić się z tym, że ludzie twierdzą, że była to walka ustawiona. - Ludzie mówią: "o tak, to było ustawione, bo robił tak na tarczach, a nie zrobił tego w walce". Nie zrobił tego, ponieważ w ringu ktoś ci, k***a, oddaje, je**ne przygłupy - mówił Paul.