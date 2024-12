Oto cała prawda. Mike Tyson przerwał milczenie ws. "ustawionej" walki z Paulem

Tyson od samego początku pojedynku nie nadążał nad zdecydowanie silniejszym i szybszym Paulem. I trudno się dziwić, gdyż jest między nimi 31 lat różnicy. Były zawodnik UFC Chael Sonnen uważa, że były mistrz świata tuż po wejściu do ringu zdał sobie z tego sprawę. - To największa obawa każdego zawodnika: czy dam radę przez to przejść? I Mike to miał. Był śmiertelnie przerażony parametrami walki. (..) Przełączył się na tryb: "Nie mam energii, nie mam umiejętności ani szybkości potrzebnych, aby pokonać tego młodego człowieka, ale muszę przewalczyć osiem rund" - tłumaczył.

REKLAMA

Zobacz wideo Brązowy medal polskich pływaków na mistrzostwach świata w Budapeszcie! Kacper Stokowski: Nie dowierzaliśmy

Mike Tyson powiedział wprost, czy walka z Jakiem Paulem była ustawiona. Wszystko jasne

Wielu fanów sugerowało, że pojedynek został po prostu ustawiony. Do mediów wypłynęło wideo, podczas którego doskonale widać, że "Żelazny Mike", zadając jeden z ciosów, wstrzymał się i nie uderzył w rywala z pełną mocą. Niektórzy sądzili za to, że Paul prowadzi walkę dość ostrożnie, by nie uszkodzić legendy boksu.

Tyson wyprowadził w tym starciu zaledwie 18 ciosów, co mogło być kolejnym dowodem na to, że doszło do "ustawki". Pięściarz wszystkiemu jednak zaprzeczył, choć jego odpowiedź była dość zaskakująca. - To była prawdziwa walka. Nie pamiętam zbyt wiele. Ostatnie, co przychodzi mi do głowy, to moment, kiedy po zakończeniu pierwszej rundy Paul robił jakiś ukłon - przyznał w rozmowie z Fox Sports Radio. Dodał jednak, że nie odczuwał żadnego zmęczenia.

- Nie byłem zmęczony, nawet się nie spociłem. Po walce poszedłem do domu, wyszedłem z żoną i dziećmi na spacer, a potem ruszyłem na after party - oznajmił. Na koniec wyznał, że żałuje podjęcia tego pojedynku. - Następnego dnia obudziłem się i zapytałem żony: "po co to zrobiłem?". Nie mam pojęcia, jak do tego doszło - skwitował.

Czy to była definitywnie ostatnia konfrontacja w karierze Tysona? - Myślę, że to koniec. Moja macocha mówi, że skończył, a oni są zespołem. To ich wspólna decyzja - powiedział syn pięściarza Amir, cytowany przez "Daily Mail".

Do oskarżeń bardzo stanowczo odniósł się również Jake Paul. - Ludzie mówią: "o tak, to było ustawione, bo robił tak na tarczach, a nie zrobił tego w walce". Nie zrobił tego, ponieważ w ringu ktoś ci, k***a, oddaje, je**ne przygłupy - wypalił, odnosząc się do postawy Tysona na treningach oraz samej walce i komentarzy internautów.

- Oni nie zdają sobie sprawy z mojej siły, mojego prostego, szybkości, poruszania się i zdolności do unikania tego typu ciosów - wyjaśnił. I choć pojedynek był jednostronny, to młody pięściarz docenił legendę. - Był nieuchwytny, nie trafiałem wielu ciosów. Nie wiem, jak on tak schodzi na bok - przyznał.