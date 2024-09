Co za słowa o reprezentancie Polski! Zmienił klub i zachwyca

Transfer Sebastiana Walukiewicza do Torino wziął polskich kibiców nieco z zaskoczenia. Fakt faktem miniony sezon był dla niego najlepszy w karierze. Empoli co prawda ledwo uratowało się przed spadkiem, ale bez Polaka zapewne spadłoby i to sporo przed końcem sezonu. Byłego gracza Pogoni Szczecin przede wszystkim nie trapiły kontuzje, przez które wcześniej trudno było mu ustabilizować pozycję w Serie A. Jednak gdy dostał w końcu szansę, wykorzystał ją skutecznie.

Zdrowy Walukiewicz to dobry Walukiewicz

Dlatego też nie było wątpliwości, że krok do przodu mu się należał, choć przez większość letniego okienka był raczej poza gronem polskich piłkarzy, z którymi wiązały się pogłoski transferowe. Zdążył nawet zagrać dwa mecze w Empoli w nowym sezonie. Aż tu nagle gruchnęła informacja, że 24-latek przechodzi do Torino. Dokładnie stało się to 30 sierpnia, czyli tuż przed zamknięciem okna transferowego. Turyńczycy zapłacili za niego 5 milionów euro.

Polak nie dostał miejsca w składzie od razu, przeciwko Venezii (1:0) wszedł tylko w końcówce, by bronić wyniku. Ale już z Lecce (0:0) los nieco mu pomógł. W 20. minucie tego spotkania z kontuzją zszedł jeden z jego konkurentów Megrim Vojvoda. Zastąpił go właśnie Walukiewicz, który zagrał dobry mecz, a Torino zachowało czyste konto. Miejsce w składzie utrzymał i choć z Hellasem Werona jego zespół już dwa gole stracił (3:2), to nie z winy Polaka. Mało tego, nasz reprezentant otrzymał wysokie oceny za tamto spotkanie.

Włosi pod wrażeniem Walukiewicza. "Gwarant"

Portal tuttomercatoweb.com nie szczędził Walukiewiczowi pochwał. "Prezes Torino Urbano Cairo zapowiadał, że stworzy dobry zespół. Walukiewicz jest jak dotąd gwarantem spełnienia tych obietnic. W ostatnich dniach okienka dogadali się z Empoli. Tanio nie było, bo oprócz kilku milionów zapłaty musieli też zgodzić się na wypożyczenia Saby Safonova i Pietro Pellegriego. Jednak zwłaszcza w meczu z Hellasem Polak potwierdził, że intuicja działaczy była słuszna" - czytamy.

"Świetnie wykorzystuje szansę pod nieobecność Vojvody. Przeciwko Hellasowi nie dało się przejść przez jego strefę, przechwytywał wiele piłek, a nawet nie bał się zapuścić pod pole karne rywali" - ocenił portal. Kolejny mecz Torino rozegra u siebie we wtorek 24 września o 21:00 w Pucharze Włoch. Ich rywalem będzie... Empoli.