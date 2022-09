Nokaut podczas wywiadu. Skandal przed galą High League [WIDEO]

Na trzy dni przed galą High League 4 byliśmy świadkami kuriozalnych scen z udziałem jednego z najpopularniejszych polskich freak fighterów, Amadeusza "Ferrariego" Roślika. Zawodnik postanowił na żywo wymierzyć sprawiedliwość pewnemu youtuberowi, który mocno zaszedł mu za skórę. "Ferrari" nie zważając na żadne konsekwencje, wyprowadził potężnego sierpa wprost w szczękę "Sadka", a ten natychmiastowo padł, jak rażony prądem na ściankę reklamową.

"Ferrari" znokautował "Sadka" w trakcie rozmowy

Całe wydarzenie miało miejsce podczas wywiadu z "Sadkiem" - kolegą Pawła "Scarface'a" Bomby, czyli najbliższego przeciwnika Roślika. Rozmowę przeprowadzała słynna już Monika Laskowska. Tuż po ciosie "Ferrariego" dziennikarka była przerażona. Nic dziwnego. Uderzenie wydawało się naprawdę niebezpieczne.

Amadeusz "Ferrari" zdradził, dlaczego zaatakował "Sadka"

Chwilę po znokautowaniu youtubera miała miejsce konferencja przed galą High League 4. Naturalnie pierwsze pytanie od prowadzącego padło w stronę "Ferrariego", aby ten wyjaśnił przyczynę zaatakowania "Sadka". Zawodnik stwierdził, że ten obrażał jego rodzinę oraz dobre imię.

- No cóż, tak to już jest, jak się jest kozakiem za klawiaturą, a potem spotykasz kogoś twarzą w twarz. Obrażał mnie od najgorszych, obrażał moją rodzinę. Ogólnie uważam bicie "z partyzanta" jest bardzo frajerskie, ale w sytuacji, kiedy ubliżał mi i moim bliskim - zobaczyłem go, ciśnienie poszło, "bomba na banie, kończymy balet" - powiedział Amadeusz "Ferrari" Roślik.

Gala High League odbędzie się w sobotę 17 września w Arenie Gliwice. "Ferrari" i "Scarface" zawalczą w walce "no rules", czyli bez zasad. Zawodnicy zgodzili się na taką formułę po wcześniejszym ustaleniu, że obaj dostaną dodatkowe 20 tysięcy złotych na cale charytatywne.