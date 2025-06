Oto co "The New York Times" napisał o Pajor. Tak ją nazwali

Mistrzostwa Europy kobiet to jedna z imprez, która powinna szczególnie interesować polskich fanów. Poznaliśmy ostatnio kadrę, która wybierze się do Szwajcarii. Nie było zbytnio niespodzianek, natomiast oczywiście w gronie powołanych znalazła się nasza największa gwiazda Ewa Pajor. - To wyjątkowa chwila dla całej drużyny, sztabu, naszych kibiców i wszystkich, którzy wspierali nas na tej drodze. (...) Jestem podekscytowana i wdzięczna, że możemy tego doświadczyć - przyznała trenerka Nina Patalon.

Co za słowa o Ewie Pajor przed Euro. "Nieuchronnie"

Serwis nytimes.com opublikował w czwartek specjalny artykuł poświęcony zbliżającemu się Euro, a dokładniej grupie C. "Podobizny Pajor do Lewandowskiego" - czytamy w tytule. Następnie zaznaczono, że los stawia przed sobą "dwie historyczne ciężkie wagi", mając na myśli reprezentacje Niemiec oraz Szwecji. "Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to dość prosta grupa, ale może być tą, na którą warto zwrócić uwagę, aby wypatrywać niespodzianek" - przekazano.

Podkreślono, że wspólnie z Walią jesteśmy jedynymi debiutantami na tej imprezie. Zauważono również, że aby dostać się na to wydarzenie, reprezentacja Polski musiała pokonać Austrię, "co nie było łatwym wyczynem, biorąc pod uwagę, że nie wygraliśmy z nią kilka miesięcy wcześniej w kwalifikacjach". I wówczas dziennikarze pochylili się nieco nad Ewą Pajor.

"Głównym zagrożeniem jest napastniczka FC Barcelony Ewa Pajor, która w tym roku zdobyła 43 bramki w 46 meczach, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Nieuchronnie porównuje się ją do rodaka Roberta Lewandowskiego, znakomitego napastnika męskiej drużyny FC Barcelony" - napisano. Poza naszą zawodniczką wskazano jeszcze na trzy inne, które mogą podczas Euro "wyrobić sobie nazwisko".

Pierwszą z nich jest Pernille Harder z Danii. "32-letnia kapitan nadal jest filarem swojej drużyny" - przekazano o piłkarce Bayernu Monachium. Wyróżniono też Ann-Katrin Berger z Niemiec. "Dwukrotnie wygrała walkę z rakiem tarczycy i wróciła na szczyt. (...) Przeszła okrężną drogą, ale w ostatnich latach była podstawą reprezentacji" - czytamy.

Reprezentacja Polski kobiet rozpocznie Euro już 4 lipca. Naszymi pierwszymi rywalkami będą Niemki. Cztery dni później czeka nas za to rywalizacja ze Szwecją. Na koniec (12 lipca) podejmiemy reprezentację Danii.