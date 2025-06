11 czerwca tego roku Michał Probierz zrezygnował z funkcji trenera reprezentacji Polski po wyjazdowej porażce 1:2 z Finlandią. "Nie, Robert Lewandowski nie zrezygnował z kadry. On po prostu zwalnia Michała Probierza. Dlaczego to robi? Bo może, a poza tym już parę razy mu się to udało. Najlepszy polski piłkarz doskonale sobie zdaje sprawę, że dla PZPN to on jest ważniejszy. Nie tylko ważniejszy niż trener kadry. Ważniejszy niż wszystko inne" - pisał dwa dni wcześniej Michał Kiedrowski, dziennikarz Sport.pl.

Kulesza zdradził rozmowę z Lewandowskim. "Umówiliśmy się"

"Zgadza się pan ze stwierdzeniem, że to Lewandowski zwolnił selekcjonera polskiej kadry?" - takie pytanie zadał Dawid Góra z WP Sportowe Fakty w rozmowie z Cezarym Kuleszą, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Michał Probierz sam złożył rezygnację. Nie wiem, jak wyglądała rozmowa między Robertem Lewandowskim a Michałem Probierzem. Nie znam jej przebiegu, więc nie chcę jej komentować - odpowiedział Kulesza.

"Po dymisji Probierza rozmawiał pan z nim i z Lewandowskim?" - kontynuował dziennikarz.

- Tak, już po rezygnacji trenera Probierza rozmawiałem z nim samym. Udało mi się porozmawiać też z Robertem - przyznał Kulesza.

Nie chciał on zdradzić, na jaki temat były to rozmowy. - Nie będę o tym mówił. Umówiliśmy się, że nie będę przekazywać ich treści dalej - odpowiedział Kulesza.

Probierz prowadził reprezentację Polski w 21 spotkaniach. Jego bilans to: 10 zwycięstw, 4 remisy i 7 porażek.

Na razie nie jest znana przyszłość Probierza. - Długo mnie w domu nie było. Co dalej? Jeszcze nie wiem. Zobaczę, jak potoczą się moje losy - mówił niedawno szkoleniowiec.