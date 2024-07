Gwiazdy piły polskie piwo. Sceny po wyścigu F1

Grand Prix Wielkiej Brytanii na słynnym torze Silverstone po raz kolejny nie zawiodło i dostarczyło masę emocji. Zmienne warunki sprawiały, że trudno było przewidzieć zwycięzcę. W grze o triumf niemalże do końca był Lando Norris. Choć kierowca McLarena nie wygral wyścigu, to i tak miał co świętować. Zrobił to na spotkaniu w ikoniczny sposób, a pod ręką miał puszkę... polskiego piwa. I to wszystko pokazano na oficjalnych kanałach F1.

3 Instagram/InstaStories/F1 (Screen) Otwórz galerię Na Gazeta.pl