F1. Robert Kubica: Nie mogę rywalizować z Russellem, co jest bardzo dziwne. Próbowałem wszystkiego

race444 pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

Kubica widzi wszedzie problemy tylko nie widzi ....... prawdy o ktorej juz sie wielu ekspertow a takze jego bylych kolegow z cockpitu i przyjaciol na ten temat wypowiedzialo. Timo Glock zawsze na RTL-u cieplo sie o Kubicy wypowiadal ale tez powiedzial, cytuje: " nie mozna przez 1,5 godziny prowadzic bolida tylko jedna sprawna reka". Niestety ale ta prawda do Kubicy nie dociera. Ja nie krytykuje Roberta ale on widocznie nie widzi lub nie rozumie faktow, ze powrot do F 1 to nie byla dobra decyzja no i powrot do Schrott Teamu to juz kompletna katastrofa.