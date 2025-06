Piłkarz na basenie znokautował kobietę krzesłem. Wiadomo, z jakiego jest kraju

Kian Harratt wprawdzie nie jest gwiazdą Premier League, a zaledwie graczem Oldham Athletic, któremu 1. czerwca pomógł wywalczyć awans do League Two (czwarty poziom rozgrywkowy w Anglii). 22-latek wtedy w finale play-offów strzelił gola, a jego zespół pokonał 3:2 Southend United.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki grał w siatkonogę z Magierą: Ale ze mną pojechał! Co tu się dzieje?

Pojechał świętować na Ibizę. Znokautował kobietę krzesłem

Najwyraźniej Harratt postanowił uczcić dobrze wykonane zadanie, którym był awans, wakacjami spędzonymi w jednym z kurortów na Ibizie. Tam Harratt, wraz z towarzyszącą mu grupą przyjaciół, wdał się w bójkę z inną grupą wczasowiczów. Wszystko to działo się przy hotelowym basenie.

Jak piszą angielskie media, w dalszej kolejności do akcji wkroczyła kobieta w średnim wieku, która próbowała powstrzymać eskalację awantury. Na to jednak było już za późno. Na licznych nagraniach ze zdarzenia widać, jak kilku mężczyzn już wtedy okładało się pięściami.

Gdzie w tym wszystkim był - nomen omen - napastnik Oldham Athletic? Trzymał się w oddali, ale bynajmniej nie z chęcią niemieszania się do awantury. Harratt postanowił zaatakować wrogich mężczyzn z dystansu, rzucając w nią krzesłem. Jednak trafił prosto w stojącą przed nimi kobietę.

Jeden z mężczyzn, biorących udział w zadymie, opisywał później: "Gdyby pozwolili mi wyjść z basenu lub weszli do niego ze mną, to znowu byśmy pobili jego grupę, ale oni zostali wyrzuceni. Wszyscy siedzący przy basenie [później] podchodzili do nas, ściskali nam dłonie i stawiali drinki, bo ci faceci byli gnojami".

W ten oto sposób Kian Harratt przyczynił się do już nie najlepszej opinii zarówno angielskich piłkarzy, jak i w ogóle turystów z Wysp, spędzających czas na wakacjach. Boleśnie przekonał się też, że w dobie mediów społecznościowych nawet zawodnik grający na niższym poziomie rozgrywkowym może zostać natychmiast rozpoznany. Z kolei kibicom Oldham pozostaje życzyć, by bardziej niż na wakacjach, w przyszłym sezonie Harrat wyróżniał się na boisku. Do tej pory w 10 występach zdobył dla tego klubu 3 bramki.