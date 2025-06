Cały świat trąbi o tym, co zrobiła Świątek. Ocenili ją bez ogródek

Gra na trawie nigdy nie była najmocniejszą stroną Igi Świątek (8. WTA). Do tej pory na Wimbledonie jej najlepszym wynikiem jest ćwierćfinał z 2023 roku. Na turnieju w Bad Homburgu rywalizowała już z Wiktoryją Azarenką (105. WTA, 6:4, 6:4) oraz Jekatieriną Aleksandrową (18. WTA, 6:4, 7:6).

Tak zagraniczne media piszą o wygranej Świątek. "Odwaga i jakość"

Zagraniczna prasa docenia postawę reprezentantki Polski w czwartkowym meczu z Rosjanką. Portal puntodebreak.com pisze, że "Świątek zdała trudny test".

"Uważajcie na nią. Polka nie musi już bronić niezliczonych punktów. Toksyczna spirala napięcia oraz oczekiwań już się skończyła. Być może to właśnie teraz, z dala od pierwszego miejsca, może stać się wersją 2.0 samej siebie: nie ma na to lepszego miejsca od trawy, bo ta nawierzchnia nigdy jej nie sprzyjała. W swoim pierwszym turnieju po Roland Garros, Iga już osiągnęła półfinał WTA Bad Homburg, pokazując odwagę i jakość w meczu z Jekatieriną Aleksandrową" - czytamy na łamach hiszpańskojęzycznego serwisu.

Portal tennisuptodate.com zauważa, że polska tenisistka "przetrwała wyczerpujący drugi set, dodając gazu w decydującym momencie". Przypomniano też, że jeśli Iga Świątek pokona w półfinale Jasmine Paolini (4. WTA), to awansuje do swojego pierwszego finału w karierze na kortach trawiastych. Ffh.de i stern.de odnotowują, że przerwa spowodowana deszczem "w ogóle nie przeszkodziła Idze Świątek".

Serwis en.tennistemple.com zaznacza, że do tej pory nie był to najlepszy sezon w wykonaniu polskiej tenisistki. "W 10 rozegranych do tej pory turniejach osiągnęła ćwierćfinał dziewięć razy, a półfinał sześć razy" - czytamy. "Teraz celuje w swój pierwszy finał WTA na trawie" - dodano.

W półfinale turnieju WTA w Bad Homburgu Iga Świątek zagra z Jasmine Paolini. Obie zawodniczki do tej pory grały ze sobą cztery razy i zawsze lepsza była Iga Świątek. Ten mecz odbędzie się już w piątek 27 czerwca nie wcześniej niż o godzinie 13:00. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.