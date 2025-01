Tak trener Sabalenki mówi o Polsce i Polakach. Zaskakujące słowa

"Aryna Sabalenka - być numerem jeden" - taki tytuł nosi najnowszy dokument o aktualnej liderce rankingu WTA. Polskich kibiców może on nieco drażnić, bo o odzyskanie miana numeru jeden w kobiecym tenisie wciąż walczy Iga Świątek. Polsko-białoruska rywalizacja trwa w najlepsze właściwie od stycznia 2023 r., kiedy to Sabalenka wskoczyła na pozycję numer dwa, a Polka utrzymywała się na szczycie. Wydawać by się mogło, że odczucia związane z naszym krajem w sztabie Sabalenki, nie są w związku z tym najlepsze. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Trener Sabalenki naprawdę powiedział to o Polsce. "Mogę czuć się jak w domu"

We wspomnianym filmie opowiedział o nich trener Aryny Sabalenki - Anton Dubrow. Okazuje się, że ma on z Polską wiele wspólnego. - Moja żona mówi po polsku, moja siostra mówi po polsku... Wydaje mi się, że jestem jedynym, który nie mówi po polsku. Mam wielu przyjaciół w Warszawie, a dwoje moich kuzynów mieszka w Krakowie - wyznał.

To właśnie więzy rodzinne i towarzyskie sprawiają, że Dubrow ma z naszym krajem bardzo dobre skojarzenia. - Mimo małej odległości trudno dziś podróżować z Białorusi do Polski. Jednak w Polsce mogę czuć się jak w domu, bo jest tam bardzo blisko, moja rodzina tam mieszka, a język jest całkiem zrozumiały. Każdy, kto się tam wyprowadził, mówi po polsku - tłumaczył.

Anton Dubrow trenerem Aryny Sabalenki jest od 2020 r., kiedy to zastąpił jej długoletniego szkoleniowca Dmitrija Tursunowa. Wcześniej Dubrow był jej sparingpartnerem. To właśnie dzięki pracy z nim tenisistce raz jeszcze udało się awansować do pierwszej dziesiątki rankingu WTA (wcześniej była w niej w 2019 r.), a następnie dostać się na sam szczyt. Cały dokument "Aryna Sabalenka - być numerem jeden" od 29 stycznia można obejrzeć na platformie Canal+online.