Rennae Stubbs puściły hamulce po meczu Świątek. "Popier******"

Iga 安i徠ek (2. WTA) zakończyła Australian Open na półfinale. Tam lepsza od niej okazała się Madison Keys (7. WTA), późniejsza triumfatorka całych zmagań. Polka może odczuwać niedosyt, gdyż w trzecim secie starcia z Amerykanką miała nawet piłkę meczową. To tylko pokazuje, jak niewiele zabrakło jej do szczęścia, ale może też doszukać się pozytywów.

Iga Świątek przegrała w półfinale Australian Open. Rennae Stubbs wydała zaskakujący werdykt

Pod wrażeniem postawy obu tenisistek była Rennae Stubbs, czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej w grze podwójnej. Jej zdaniem to "mógł być najlepszy mecz", jaki kiedykolwiek oglądała z trybun. To między innymi za sprawą postawy Polki.

- Widziałam dramatyczne mecze, ale szczerze uważam, że to najlepszy mecz, jaki Iga zagrała na twardym korcie. A przecież wygrała US Open. Uderzała piłkę tak dobrze, że wszystko szło zgodnie z planem i prawdopodobnie powinna była wygrać to spotkanie. Miała piłkę meczową przy swoim podaniu i nie zagrała złego serwisu. Potem wycofała się i zagrała do słabszej strony Madison - powiedziała Australijka, cytowana przez portal essentiallysports.com.

Rennae Stubbs rozpływa się nad Madison Keys. Nie mogła się powstrzymać

53-latka poświęciła też kilka słów Keys, która zdobyła upragniony wielkoszlemowy tytuł, potwierdzając dobrą formę na starcie sezonu (wcześniej wygrała turniej w Adelajdzie). A może to być początek czegoś większego - Stubbs zwróciła uwagę na to, że Amerykance bardzo pomogła też zmiana rakiety przed sezonem, gdyż dzięki temu poprawiła skuteczność gry przy własnym serwisie.

Jednak zdaniem Australijki w osiągnięciu sukcesu pomógł Keys przede wszystkim progres w sferze mentalnej, gdyż jej "największym problemem nie było to, jak uderzała piłkę". - Pokazała hart ducha, aby w końcu wygrać to spotkanie. Chodzi o sposób, w jaki to zrobiła. O mój Boże, co to był za popi***olony mecz - wypaliła Stubbs.

Być może Iga Świątek będzie miała okazję zrewanżować się Madison Keys podczas zbliżających się turniejów na Półwyspie Arabskim. Polska tenisistka wystąpi w Dosze (9-15 lutego) i Dubaju (16-22 lutego).