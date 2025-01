Pokazali Sabalenkę w szatni. Kibice w komentarzach nie wytrzymali

Aryna Sabalenka będzie zdecydowaną faworytką do zwycięstwa w sobotnim finale. Nie dość, że na Australian Open w ostatnich latach radzi sobie świetnie - wygrała dwie poprzednie edycje - to w dodatku ma dobre doświadczenia w bezpośrednich meczach z Madison Keys. Do tej pory grała z Amerykanką pięć razy i przegrała tylko raz - w 2021 roku.

Sabalenka szykuje się na finał Australian Open. Nie uwierzysz co ubrała

Obecnie trwają ostatnie przygotowania przed finałem. Ten zaplanowano na sobotę rano. Oficjalny profil Australian Open na Twitterze postanowił pokazać trening liderki światowego rankingu. Na nagraniu widać ćwiczącą Arynę Sabalenkę. Najwięcej uwagi kibiców przyciągnął jednak jej niestandardowy kostium.

Wielokolorowy strój rozbawił fanów. "Co ona ubrała?!", "Co to za strój?" - zastanawiają się. "Powinna wyjść w tym na kort" - zasugerował kolejny. "Wygląda jakby dziecko pomalowało ją pastelami" - zauważył inny. Wielu komentujących doceniło modową odwagę tenisistki, choć byłoby przesadą stwierdzić, że strój przypadł do gustu wszystkim.

Aryna Sabalenka w mediach społecznościowych często pokazuje swoje kreacje - jednak rzadko kiedy wzbudzają one aż tyle emocji. Choć nie jest to pierwszy raz, gdy Sabalenka zaprezentowała się w mocno nietypowym stroju. Zaledwie kilka tygodni temu kibice mogli zobaczyć ją w różowym kostiumie kierowcy rajdowego zespołu Alpine F1.

Finał Australian Open, w którym Aryna Sabalenka zagra z Madison Keys odbędzie się w sobotę 25 stycznia o 9:30. Zachęcamy do śledzenia relacji z tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.