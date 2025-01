Pub Mentzena przeprasza Igę Świątek za to, co zrobił. Mocne przegięcie

Pub Mentzen to lokal w Toruniu należący do Sławomira Mentzena, czyli kandydata na prezydenta Polski w 2025 roku. W mediach społecznościowych pubu pojawia się mnóstwo wpisów zapraszających gości, a jeden z nich zawierał wizerunek Igi Świątek. Tenisistka została przedstawiona tak, że raczej mogło jej się to nie spodobać.

REKLAMA

Zobacz wideo Lukas Podolski to boiskowy bandyta? "Na pewno ma nieprzepracowane rzeczy"

Pub Sławomira Mentzena musiał przeprosić Igę Świątek. "Zobowiązujemy się"

W dzień, kiedy FC Barcelona mierzyła się z Realem Madryt w mediach społecznościowych Pubu Mentzen pojawił się wpis z wykorzystaniem wizerunku najlepszej polskiej tenisistki. Było to wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcie Świątek, która polewała wódkę do kieliszków.

"Kiedy włączyłeś mecz Real-Barcelona, żeby się pośmiać, ale pojawia się ten dziad w korkach i wszystko psuje" - brzmiał podpis nad zdjęciem. Oczywiście chodziło o "wojnę" na memy między kibicami Świątek i Roberta Lewandowskiego oraz nawiązanie do dobrego występu napastnika w hitowym spotkaniu. Wpis został usunięty.

W mediach społecznościowych nie brakowało oburzenia i komentarzy, że Świątek powinna pozwać pub za bezprawne wykorzystanie jej wizerunku i to w zestawieniu z alkoholem. Wpis zniknął z sieci, ale lokal postanowił odnieść się do niego po kilku dniach.

"Przepraszamy Panią Igę Świątek za bezprawne użycie jej wizerunku i wykorzystanie go do wygenerowania materiału zamieszczonego na naszym profilu. Zobowiązujemy się, że Pub Mentzen w przyszłości nie opublikuje żadnych treści z wykorzystaniem wizerunku Pani Świątek. Jednocześnie informujemy, że zobowiązujemy się do wpłaty zadośćuczynienia na organizację pomagającą w walce z uzależnieniem alkoholowym" - napisał Pub Mentzen na swoim Facebooku.

Nie wiadomo, czy pub sam zreflektował się do przeprosin, czy w tej sprawie zainterweniował sztab Igi Świątek. Ani tenisistka, ani jej współpracownicy nie odnieśli się do tego wpisu. Zapewne są skupieni na Australian Open, gdzie Polkę czeka starcie z Emmą Raducanu w III rundzie turnieju wielkoszlemowego.