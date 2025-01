Oto pierwszy rywal Kamila Majchrzaka w Australian Open. Od razu wyzwanie

Kamil Majchrzak (117. ATP) po raz ostatni w turniejach wielkoszlemowych brał udział w 2022 r. Później przytrafiła mu się dopingowa wpadka, przez którą został zawieszony. Kara przestała obowiązywać w grudniu 2023 r. i cały poprzedni sezon tenisista od nowa budował swoją pozycję w światowym rankingu. Na wysoki poziom wrócił względnie szybko, o czym świadczy sukces w Melbourne.

To będzie hit! Medalista olimpijski rywalem Majchrzaka w I rundzie Australian Open

W minionym roku Majchrzak wziął udział w kwalifikacjach do US Open. Wtedy awansu nie wywalczył. Ta sztuka udała mu się teraz przy okazji Australian Open. W czwartek w ostatniej rundzie kwalifikacji wygrał 7:5, 6:2 z Brytyjczykiem Billym Harrisem (126. ATP) i znalazł się w głównej drabince. Tego samego dnia odbyło się losowanie, w którym nasz zawodnik poznał pierwszego rywala.

Okazał się nim Pablo Carreno Busta. W świecie tenisa jest to postać doskonale znana. Hiszpan w przeszłości wygrał siedem turniejów ATP, zdobył brązowy medal olimpijski w Tokio, a w 2017 r. zajmował 10. miejsce na światowych listach. Obecnie jest jednak dopiero 184. Wszystko przez poważną kontuzję łokcia, która wyeliminowała go na długie miesiące w 2023 r. Po powrocie do gry Carreno Busta nadal nie potrafi jednak nawiązać do dawnej dyspozycji.

Historia przemawia za Majchrzakiem. Trzeci raz ogra utytułowanego rywala?

Majchrzak miał zresztą okazję nie tak dawno grać przeciwko niemu podczas challengera w Poznaniu. W czerwcu zeszłego roku po ponad trzygodzinnej walce pokonał go w ćwierćfinale 7:5, 4:6, 7:6 (2). Ograł go także w 2015 r. w marokańskiej Mohammedii 6:1, 6:1. Pojedynek w Australian Open będzie ich trzecim w karierze. Daty i godziny na razie nie ustalono.

Zwycięzca tego starcia w drugiej rundzie będzie się mierzył z lepszym z amerykańskiej pary Ben Shelton (21. ATP) - Brandon Nakashima (37. ATP). Z kolei w ewentualnej trzeciej rundzie na Majchrzaka czekać będzie Robert Bautista Agut (51. ATP), Denis Shapovalov (58. ATP), Matteo Arnaldi (38. ATP) lub Lorenzo Musetti (16. ATP).