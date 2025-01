Świątek totalnie zaskoczyła Dawida Celta. "Dziwne to było"

4 października 2024 r. doszło do trzęsienia ziemi w sztabie Igi Świątek (2. WTA). Tego dnia Świątek poinformowała o zakończeniu współpracy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim po trzech latach. "Naszym celem było zostanie numerem jeden na świecie i to Trener pierwszy wypowiedział to na głos. Mierzyliśmy wysoko, na każdy turniej jechaliśmy, żeby go wygrać. Trener dołączył do mojego zespołu, gdy bardzo potrzebowałam zmian i świeżego podejścia" - napisała Świątek w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek nie mogła grać? "W tenisie są równi i równiejsi"

17 października było już jasne, że nowym szkoleniowcem Świątek został Wim Fissette. Wcześniej Belg współpracował z Kim Clijsters, Angelique Kerber czy Naomi Osaką. - Cieszę się na współpracę z Wimem. Widzę u niego bardzo dobre podejście, wizję, a dodatkowym atutem jest jego ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie w tenisie. Wiadomo, że to zawsze ważne, żeby poznać się lepiej, ale za nami bardzo dobry start relacji, a ja nie mogę się doczekać powrotu do rywalizacji - przekazała Polka.

Między rozstaniem z Wiktorowskim a zatrudnieniem Fissette'a Światek przygotowywała się do turnieju WTA Finals. Iga trenowała ze swoim sparingpartnerem Tomaszem Moczkiem, a przez kilka dni pomagał jej Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski. "Ze słów trenera wynika, że jego obecność przy treningach Świątek jest tymczasowa i potrwa ona około miesiąca. Współpraca ma potrwać do rozpoczęcia turnieju WTA Finals" - informował RMF FM.

Jak doszło do ich współpracy? - Mieliśmy umowę, że jeżeli ktoś będzie pytał, to mam mówić prawdę. Nikomu też specjalnie nie zależało na tym, żeby ta informacja wychodziła na jaw. Mam z Igą nie najgorszą relację i poprosiła mnie o pomoc w trudnym momencie. Było mi bardzo miło, bo było to dla mnie pewne wyróżnienie. Informacja o tym, że razem pracowaliśmy, wyszła na światło dzienne, kiedy jechałem na wakacje. Tak się umówiliśmy z Igą. Nie chciała mi wywracać tych wakacji - opowiadał Celt w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

"Zaskoczyła mnie telefonem". Celt wprost o współpracy ze Świątek

Teraz Celt wrócił do współpracy ze Świątek przy okazji wywiadu dla Eurosportu. - Byłem w Sopocie, jadłem kolację. Patrzę, Iga dzwoni. To zawsze wzbudza jakieś emocje, bo zazwyczaj jak Iga dzwoni, to, że nie przyjedzie na mecz albo coś związanego z reprezentacją. Totalnie mnie zaskoczyła tym telefonem i tym, co usłyszałem w tej rozmowie. To chyba jeszcze nie była zakończona współpraca z Wiktorowskim, tylko że na razie była wstrzymana - powiedział.

Zobacz też: Brawo, brawo! Mamy kolejną Polkę w Australian Open

- Kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Nie wiedziałem, że w tle jest cały czas sprawa z dopingiem. To też by mi wiele wyjaśniło. Nie wiedziałem, ile ma trwać ta współpraca, czego Iga tak naprawdę potrzebuje, to wszystko było trochę na wariackich papierach. Ale skoro poprosiła, było mi z jednej strony miło, z drugiej byłem zaskoczony, że zadzwoniła akurat do mnie. Skróciliśmy urlop o dzień lub dwa, wróciłem do Warszawy i przez te niecałe dwa tygodnie, na tyle, na ile mogłem, pomagałem Idze - dodał Celt.

- Później się okazało, że w tle była sytuacja z dopingiem, o której ja nie wiedziałem, choć potem Iga próbowała mi powiedzieć, ale wyszło tak, że nie wiedziałem o tym przez całą naszą współpracę. Dziwne to było - wyjaśnił Celt. Jak wyglądały treningi Celta ze Świątek?

- Przy takiej zawodniczce nie wiesz kompletnie, w co wchodzisz. Jeśli masz trochę rozsądku, to nie wchodzisz z drzwiami i założeniem, że np. nagle nauczysz ją inaczej grać forhendem. W ciągu dwóch tygodni niewiele możesz zrobić, ale fajnie trenowała, starała się, mimo że miała wiele na głowie i tyle się działo. To było spokojne trenowanie - podsumował kapitan Polek.