Kapitalne wieści dla Świątek. Chodzi o ranking WTA

Iga Świątek, Coco Gauff, Jelena Rybakina czy Karolina Muchova. To zawodniczki, które jako formę przygotowań do rywalizacji podczas Australian Open wybrały United Cup. Formuła tego turnieju oczywiście znacznie odbiega od klasycznej w turniejach ATP i WTA, ale nie oznacza to, że nie jest ona w żaden sposób sankcjonowana w rankingach obu federacji.

United Cup i dziwny system punktowy

System przyznawania punktów za United Cup jest dość skomplikowany. Zależy on od tego, na jakim etapie zawodnik lub zawodniczka wygra swój singlowy mecz i jak wysoko w rankingu sklasyfikowany jest przeciwnik. Dla przykładu triumf Igi Świątek z Jeleną Rybakiną w półfinałowej rywalizacji z Kazachstanem wart był 130 pkt do rankingu WTA, jako że Rybakina to zawodniczka z Top 10. Ale gdyby na przykład Jelena była już 11. rakietą świata, Polka za jej pokonanie otrzymałaby tylko 105 pkt.

Jeszcze mniej "oczek" byłoby za takie same zwycięstwa w ćwierćfinale (80 i 65). Im niższy ranking rywala i wcześniejsza faza turnieju, tym mniejszy zysk punktowy. U panów działa to tak samo. Skomplikowane? Owszem, natomiast dzięki temu, że nasza kadra weszła do finału, sprawa stała się już jasna. Zatem ile jest do zgarnięcia?

Świątek odrobi nieco do Sabalenki. Jak duże "nieco"? Zależy od wyniku

Otóż już przed finałowym starciem z USA, w którym Polka zawalczy o punkt z Coco Gauff, Świątek jest pewna co najmniej 325 pkt do rankingu WTA. Tyle zyska jeśli przegra singlowe starcie z Amerykanką (wynik całego finału jest bez znaczenia). Jeśli zaś wygra z Coco, na jej konto przybędzie okrągłe 500 punktów rankingowych. W tym pierwszym wypadku będzie mieć od poniedziałku 6 stycznia w rankingu 8620 pkt, a w drugim 8795 pkt.

Do Aryny Sabalenki odrobi tak czy inaczej, bo choć Białorusinka dotarła do finału WTA 500 w Brisbane i obroniła punkty za ten sam wynik rok wcześniej, to na zwycięstwie zarobi maksymalnie 175 pkt. A może też ów finał z Poliną Kudermietową przegrać i wtedy nie zyska nic, z jeszcze większą korzyścią dla Świątek.

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff otworzy finał United Cup Polska - USA. Zatem to spotkanie odbędzie się w niedzielę 5 stycznia o 7:30. Po nich zagrają Hubert Hurkacz i Taylor Fritz, a następnie mikst. W jakich zestawieniach? To zapewne zależy od tego, co wydarzy się w starciach singlowych.