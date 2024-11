Show Coco Gauff przed WTA Finals. Zachwyciła wszystkich

Coco Gauff należy do ścisłego grona faworytem do wygrania WTA Finals i jest stawiana w jednym rzędzie z Igą Świątek i Aryną Sabalenką. 20-latka już trzeci raz z rzędu zagra na turnieju kończącym sezon, co z pewnością jest dla niej dużym powodem do dumy. Przed trudnym turniejem postanowiła jednak się zrelaksować i dobrze pobawić.

Coco Gauff zrobiła show przed WTA Finals. Co za przebranie na Halloween

W czwartek Amerykanie świętowali Halloween, a więc jedno z najbardziej ulubionych przez nich świąt. Media społecznościowe obiegły zdjęcia sław w przebraniach - strasznych, zabawnych i wzorowanych na znanych postaciach. Przebrała się również Coco Gauff, która przygotowuje się do WTA Finals.

Tenisistka postawiła na strój Deadpoola znanego z uniwersum Marvela i będącego na czasie po wypuszczeniu na rynek filmu Deadpool & Wolverine. Gauff opublikowała na Instagramie serię zdjęć w stroju, a kibice zachwycali się w komentarzach. "Znakomity strój" oraz "oszałamiająco wyglądasz, Coco" - to tylko niektóre z nich.

Nie tylko sam strój, ale jeszcze udostępniony przez 20-latkę film zrobił show w mediach społecznościowych. Widzimy na nim tenisistkę, która tańczy "taniec Deadpoola" do piosenki NSYNC - Bye Bye Bye, która otwiera niedawny film z tą postacią. "Spróbowałam tańca Deadpoola" - napisała Gauff i trzeba przyznać, że całkiem nieźle jej poszło.

Po dobrej zabawie Gauff rozpocznie rywalizację w Rijadzie. Jej pierwsze starcie na WTA Finals z Jessicą Pegulą zaplanowano na 3 listopada o 16:00. W grupie Amerykanka zmierzy się jeszcze z Igą Świątek i Barborą Krejcikovą. W poprzednim sezonie Gauff odpadła na WTA Finals w półfinale, gdzie pokonała ją Pegula.