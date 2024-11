Hiszpanie osłupieli po tym, co zrobił Lewandowski. Teraz wszystkie oczy na niego

Zdecydowanie Robert Lewandowski jest jednym z najważniejszych piłkarzy FC Barcelony, co potwierdzają liczby osiągane w tym sezonie. 14 goli w lidze w 11 meczach, do tego trzy trafienia w Lidze Mistrzów. Doskonale układa się jego współpraca z Hansim Flickiem.

Lewandowski idzie po nowy rekord

Dzięki Flickowi Lewandowski wrócił do bardzo wysokiej formy, którą prezentował w Bayernie Monachium i w pierwszym sezonie w Barcelonie. Znów mówi się o nim jako jednym z najlepszych piłkarzy na świecie.

Ostatnie tygodnie to okres imponującej gry "Blaugrany" i świetnej skuteczności Lewandowskiego. "Marca" szuka nowych, ciekawych statystyk potwierdzających klasę napastnika i zauważyła, że Polak idzie po wyśrubowanie swojego rekordu z liczbą meczów z golem z rzędu.

W każdym sezonie w Barcelonie kapitan reprezentacji Polski miał serię pięciu takich spotkań. Na początku sezonu 2022/2023 trafiał do siatki w starciach kolejno z Realem Sociedad, Realem Valladolid, Sevillą, Viktorią Pilzno i Cadiz CF. W tym czasie strzelił dziewięć goli. Został zatrzymany przez Bayern Monachium w LM.

W kolejnym sezonie również zanotował taką serię w pierwszych tygodniach sezonu. Pokonywał bramkarzy Villarrealu, Osasuny, Betisu, Royal Antwerp i Celty Vigo. Polaka zatrzymała dopiero Mallorca. Sześć goli w pięciu meczach to był całkiem pokaźny dorobek. Później przyszedł kryzys formy całej Barcelony, na którym ucierpiała skuteczność Lewandowskiego.

W tym sezonie taka seria zaczęła się później, bo nie na przełomie sierpnia i września, a na początku października. Ofiarami Lewandowskiego byli Young Boys Berno, Deportivo Alaves, Sevilla, Bayern i Real Madryt. W porównaniu z poprzednimi takimi seriami w Barcelonie, tym razem zdobywał bramki w dwóch meczach LM, a nie w jednym. W sumie miał na koncie dziesięć bramek w pięciu meczach - takie liczby muszą robić piorunujące wrażenie.

"Idealny październik. W tym sezonie Hansi Flick po raz kolejny pokazał najlepszą wersję Lewandowskiego, tak jak robił to już za czasów pracy w Bayernie. Dwa gole w sobotnim El Clasico pozwoliły mu na zanotowanie najlepszego początku sezonu od czasu przybycia do Barcelony" - czytamy w madryckim dzienniku.

"Marca" uważa, że Lewandowski jest na najlepszej drodze do wyśrubowania nowego rekordu sześciu meczów z golem z rzędu w Barcelonie i powinien zrobić to już w ten weekend. W niedzielę Barcelona zmierzy się z Espanyolem. Lewandowski wie, jak strzelać w meczach z rywalem z miasta. W derbach stolicy Katalonii grał dwukrotnie, w sezonie 2022/2023. W meczu na Camp Nou padł remis 1:1, ale na Estadi Cornellà-El Prat "Blaugrana" wygrała 4:2, a Polak ustrzelił wtedy dublet. W tamtym spotkaniu chuligani Espanyolu zeszli z trybun na murawę i chcieli zaatakować piłkarzy "Blaugrany", ale ci zdołali uciec do tunelu i szatni. Espanyol spadł z La Ligi, wrócił w tym roku.

Mecz FC Barcelona - Espanyol w niedzielę o godzinie 16:15.