Wimbledon ociera się o granicę absurdu. Ceny takie, że lepiej usiądźcie. "Szokujące"

Tegoroczny Wimbledon jak co roku przyciąga na trybuny tysiące kibiców z całego świata. Renoma brytyjskiego turnieju jest niepodważalna. Choć oczywiście wielkim prestiżem cieszą się wszystkie turnieje wielkoszlemowe na świecie, to Wimbledon wydaje się tym najbardziej ikonicznym, tym o którym człowiek myśli, słysząc słowo "tenis". Jest też najstarszy, bo rozgrywany już od 1877 roku (drugie pod kątem wieku US Open ruszyło cztery lata później).

REKLAMA

Zobacz wideo Gruzińscy piłkarze witani w swoim kraju jak bohaterowie

Wimbledon 2024. Ceny są kosmiczne. Chorwaci aż nie mogli uwierzyć

Organizatorzy oczywiście nie przepuszczą takiej okazji, by zarobić jak najwięcej na biletach czy pamiątkach. Chorwacki portal Nova Sport przeprowadził małe śledztwo dotyczące cen, oczekując na mecze opóźnione przez utrudniający zawodnikom w tym roku życie deszcz. Chorwaccy dziennikarze przeszli się więc po licznych sklepach z pamiątkami na terenie wielkiego turnieju i to, co zobaczyli, wprawiło ich w osłupienie.

Największy szok wywołała u nich cena plecaka. Zielonego, eleganckiego i z logiem Wimbledonu, ale wciąż zwykłego plecaka. Otóż jeżeli kibic chciałby takowy zakupić, musiałby zapłacić... 300 funtów, czyli w przeliczeniu na złotówki około 1520 zł przy obecnym kursie. To może zamiast tego zielona teczka z tej samej kolekcji? Proszę bardzo. Zapłacisz 225 funtów (ok. 1140 zł) i jest twoja.

Wimbledon 2024. Nawet słynne truskawki znacznie odchudzą kibicowi portfel

Ceny ubrań nie są już aż tak horrendalne, ale to nie znaczy, że nie szokują wcale. Nic z tych rzeczy! Stylowy kaszkiet w stylu rodem z "Peaky Blinders"? To kolejne 100 funtów (506 zł). Zwykły t-shirt z logiem Wimbledonu, który jak jednak podkreślają Chorwaci, jest dość marnej jakości, to cena 45 funtów (228 zł). Najtaniej wychodzą skarpetki, bo te kosztują 12 funtów za parę (60 zł).

Jeżeli chodzi o zwykłe gadżety typu kubek, długopis czy magnes na lodówkę, tutaj ceny wahają się od 8 do 20 funtów (40-100 zł). A co jeśli kibica nabierze ochota na wodę i słynne truskawki Wimbledonu? Otrzyma je za 30 funtów (152 zł). - Byłem zszokowany ceną niektórych produktów, a niektóre z nich sprawiły, że zaniemówiłem. Jeśli chcesz nie tylko się rozejrzeć, ale także coś kupić, potrzebujesz bardzo poważnej sumy pieniędzy - pisze dziennikarz Nova Sport Dusan Marković.