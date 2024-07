Cud na Wimbledonie. Oto co myślał, gdy było 0:5 w piątym secie. "Naprawdę"

Do nieprawdopodobnej sytuacji doszło w trakcie meczu 1. rundy Wimbledonu w turnieju mężczyzn. Mecz Davida Goffina z Tomasem Machacem, który został rozpoczęty we wtorek, a był kontynuowany w środę, zakończył się w historyczny sposób.

Goffin, który w przeszłości dwa razy grał w ćwierćfinale Wimbledonu, wygrał dwa pierwsze sety 6:3 i 6:3. W trzecim, mimo że trzy razy przełamywał przeciwnika, przegrał 4:6. W czwartej partii Belg również był gorszy od Czecha, przegrywając 1:6.

I kiedy wydawało się, że faworytem do awansu był Machac, Goffin w decydującym secie objął prowadzenie 5:0. Koniec emocji? Nic bardziej mylnego! Czech odwrócił losy spotkania, doprowadzając do remisu 5:5 i wygrywając mecz w super tie-breaku 10:4.

Takie zwroty akcji na najwyższym poziomie zdarzają się niezwykle rzadko. "Nie do wiary" - napisał na Twitterze dziennikarz Jose Morgado, komentując to, co wydarzyło się na londyńskim korcie numer 8. - Nieczęsto udaje się odwrócić mecz, w którym jest 0:2 w setach. A co dopiero 0:5 w decydującej partii. Ale mnie się to udało - śmiał się po meczu Machac, który rozmawiał z dziennikarzami.

"Nie miałem już nadziei"

- Wierzyłem, że jestem w stanie to zrobić. Oczywiście potrzebowałem trochę szczęścia i jego gorszego serwisu. Zwłaszcza na trawie. Piąty set nie zaczął się dla mnie dobrze, ale uważałem, że grałem dobrze. Cieszę się, że nie spanikowałem, zachowałem koncentrację i grałem swoje do końca - dodał.

- Kiedy w trzecim secie przegrywałem 1:3, nie miałem już nadziei na awans. Zwycięstwo w tamtej partii dodało mi pewności siebie i energii. Dlatego, kiedy było 0:5 w trzecim secie, wciąż wierzyłem, że wszystko jest możliwe. Zdawałem sobie sprawę, że grałem lepiej niż wcześniej. Możecie mi nie wierzyć, ale ja naprawdę wiedziałem, że mogę to odrobić - kontynuował Machac.

- Kiedy przełamałem go pierwszy raz, poczułem krew. Mówiłem sobie, że muszę utrzymać własny serwis za wszelką cenę i będzie dobrze. Kiedy zaczęliśmy super tie-break, starałem się opanować emocje. Wiedziałem, że ta sytuacja siedzi w rywalu, bo zaczął grać dużo gorzej i popełniać proste błędy. Psychika odegrała tu wielką rolę. Po trzecim secie obiecałem sobie, że jak wygram, w geście celebracji wskażę palcem na głowę. I tak zrobiłem. To była moja motywacja - zakończył Machac.

W drugiej rundzie turnieju rywalem Machaca będzie Rosjanin - Roman Safiullin.