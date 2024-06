Już wiadomo. Iga Świątek podjęła decyzję ws. występów przed Wimbledonem

Iga Świątek (1. WTA) po triumfie w Roland Garros podjęła decyzję o wycofaniu się z turnieju na kortach trawiastych w Berlinie. "Z powodu zmęczenia fizycznego i psychicznego po intensywnych dziewięciu tygodniach niestety muszę wycofać się z turnieju w Berlinie, aby odpocząć i zregenerować się" - przekazała organizatorom.

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

Iga Świątek podjęła decyzję ws. startów na kortach trawiastych

To kazało się zastanowić, czy przed Wimbledonem (startuje 1 lipca) Polka zagra w jakimkolwiek turnieju na trawie. Zawody w Berlinie zaplanowano na 17-23 czerwca, w kolejnym tygodniu czołowe tenisistki będą rywalizować w Bad Homburg i Eastbourne. W pierwszej z tych dwóch miejscowości 23-latka zagrała przed rokiem (wycofała się po awansie do półfinału). Wiadomo już, czy w tym roku tam wróci.

"Zapytałem Team Świątek, czy Iga Światek planuje występ przed Wimbledonem, w Bad Homburg lub Eastbourne. Oto odpowiedź: 'Iga po niezbędnym odpoczynku, który ciągle trwa, wróci na kort, aby przygotować się do Wimbledonu. Będzie to jedyny turniej na trawie, który zagra w tym roku'" - napisał na Twitterze dziennikarz Michał Chojecki. To rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące planów startowych Polki na trawie.

Iga Świątek bez przetarcia na trawie przed Wimbledonem

Decyzja tenisistki i jej sztabu może być zaskakująca. W końcu na trawie gra jej się najtrudniej i dodatkowy występ na tej nawierzchni przed turniejem wielkoszlemowym mógłby jej pomóc - z tego powodu w zeszłym roku wystąpiła w Bad Homburg. I być może dzięki temu osiągnęła najlepszy w karierze wynik w Londynie (ćwierćfinał). Ale dwa lata temu po wygraniu Roland Garros też nie zagrała w żadnym turnieju na trawie przed Wimbledonem i tak samo będzie tym razem.

Po Wimbledonie Iga Świątek będzie mogła odetchnąć, gdyż wróci na ulubioną mączkę. Na przełomie lipca i sierpnia na kortach Roland Garros zostanie rozegrany olimpijski turniej w tenisie. W nim Polka będzie faworytką do złotego medalu.