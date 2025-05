Włoch ujawnia druzgocącą prawdę o Miliku w Juventusie. "Stracili cierpliwość"

Arkadiusz Milik po raz ostatni wystąpił w barwach Juventusu 25 maja 2024 roku, czyli blisko rok temu. Tak długa przerwa spowodowana jest problemami zdrowotnymi. Najpierw urazu doznał w czerwcowym meczu towarzyskim reprezentacji Polski z Ukrainą, co przekreśliło jego wyjazd na Euro 2024. Potem miał problemy z łydką, przez co stracił łącznie cały sezon.

Włoski dziennikarz podsumował Milika w Juventusie

Mimo to Juventus nieoczekiwanie przedłużył z Polakiem umowę. Napastnik związał się z klubem do 2027 roku. Zdaniem dziennikarzy działacze chcą go wykorzystać jako kartę przetargową lub wciąż liczą, że może być dobrym rezerwowym. Na temat sytuacji Milika wypowiedział się Mirko Di Natale z TuttoJuve. Jego zdaniem Juventus będzie starał się wypożyczyć piłkarza.

- Myślę, że w grę wchodzi tylko wypożyczenie, bo żaden klub nie będzie chciał płacić Juventusowi za zawodnika, który przez rok się leczył - powiedział w rozmowie z Kanałem Sportowym. Milik jest piłkarzem Juventusu od 2022 roku. Łącznie w jego barwach rozegrał 75 meczów i strzelił 17 goli. Di Natale ocenił pobyt Polaka w tym klubie na 6 (w skali 1-10).

- Jeśli Milik zostanie sprzedany latem, to fani Juve i tak będą spać spokojnie. Nikt nie będzie rozpaczał. Kibice zawsze byli sceptycznie nastawieni do Milika ze względu na jego liczne kontuzje. Pewne pozytywne uczucie, które zrodziło się na początku jego pierwszego sezonu, powoli zanika. W tym roku wielu kibiców straciło już do niego cierpliwość. Można powiedzieć, że w pewnym sensie obwiniali go za to, co się dzieje i przestali go już wspierać. Piłkarzowi może zdarzyć się kontuzja, ale on w tym sezonie nie zagrał ani minuty - dodał.

Juventus po 36 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 64 punktów. Najbliższy mecz rozegra w niedzielę o godzinie 20:45. Tego dnia zmierzy się z Udinese.