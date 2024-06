Kiedy gra Iga Świątek najbliższy mecz? Oto plany Polki po Roland Garros

Iga Świątek (1. WTA) w finale Rolanda Garrosa bez problemów pokonała Jasmine Paolini (7. WTA) 6:2, 6:1 i trzeci raz z rzędu została mistrzynią francuskiego Wielkiego Szlema. Liderka światowego rankingu zagrała fantastyczny turniej, czym zasłużyła sobie na odpoczynek. Według początkowego planu Polki, na jej powrót nie musieliśmy zbyt długo czekać. Jednak dziś nadeszło oficjalne potwierdzenie, iż jej zamiary uległy zmianie.

Czas na znienawidzoną nawierzchnię. Kiedy gra Iga Świątek?

Po zmaganiach we French Open rywalizacja na światowych kortach przenosi się na trawę, a więc teoretycznie najsłabszą dla Świątek nawierzchnię. Oczywiście zwieńczeniem tej części sezonu będzie Wimbledon, ale wcześniej zawodniczki będą rywalizowały jeszcze w innych turniejach. Pierwotnie w ramach przygotowania do angielskiego Wielkiego Szlema liderka światowego rankingu postanowiła zgłosić się na turniej, który w przeszłości opuszczała.

Chodzi o WTA 500 w Berlinie, który miał być dla Świątek powrotem na kort po zmaganiach we Francji. Początek rywalizacji w Niemczech zaplanowano na 17 czerwca, a ewentualny finał na 23 czerwca. Oznacza to, że po wygraniu Roland Garros, miałaby tylko osiem dni przerwy od gry. Polka wraz ze swoim sztabem uznali, iż to za mało.

Oficjalna strona niemieckiego turnieju potwierdziła, że Iga Świątek wycofała się z berlińskiej rywalizacji. "W związku z ogólnym zmęczeniem psychicznym oraz fizycznym po dziewięciu intensywnych tygodniach, zmuszona jestem niestety wycofać się z zawodów w Berlinie, by móc odpocząć i się zregenerować" - powiedziała cytowana przez organizatorów Polka. Na ten moment wygląda więc na to, iż liderka światowego rankingu nie przetestuje się na trawie przed Wimbledonem i następnym razem ujrzymy ją na korcie już właśnie tam. Najsłynniejszy tenisowy turniej świata startuje 1 lipca.

Kiedy gra Iga Świątek? Terminarz najbliższych startów: