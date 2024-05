Kiedy zagrają Iga Świątek i Hubert Hurkacz? Znamy godziny meczów!

Iga Świątek (1. WTA) i Hubert Hurkacz (9. ATP) w poniedziałek rozpoczną zmagania w drugim tygodniu turnieju w Rzymie. Polka po dwóch wygranych w czwartej rundzie zmierzy się z Angelique Kerber (331. WTA). Z kolei Hurkacz, po wyeliminowaniu legendarnego Rafaela Nadala (305. ATP), w meczu trzeciej rundy zmierzy się z Tomasem Martinem Etcheverrym (28. ATP).

Zobacz wideo Iga Świątek pokazała zdjęcie z El Clasico

Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają w poniedziałkowe popołudnie w Rzymie

W niedzielne popołudnie organizatorzy poinformowali o planie gier na poniedziałek 13 maja. I tak Iga Świątek na korcie centralnym w Rzymie rozpocznie mecz z Angelique Kerber nie wcześniej niż o godzinie 15:00. To na pewno dobra wiadomość dla niektórych kibiców, którzy będą mogli wrócić z pracy bądź ze szkoły na mecz liderki światowego rankingu.

Dotychczas Świątek z Kerber grała dwa razy i za każdym razem wychodziła zwycięsko z tej rywalizacji. W razie wygranej z byłą liderką rankingu WTA 22-latka zmierzy się w ćwierćfinale z lepszą z pary Madison Keys (16. WTA) - Sorana Cirstea (32. WTA). W swojej karierze Świątek dwukrotnie wygrywała w Rzymie - w 2021 i 2022 roku.

Co zaś się tyczy Huberta Hurkacza, to jego mecz z Tomasem Martinem Etcheverrym zostanie rozegrany jako trzeci w kolejności od godziny 13:00 na korcie Pietrangeliego. Można więc śmiało założyć, że Polak z Argentyńczykiem na korcie pojawią się późnym popołudniem bądź wczesnym wieczorem.

Będzie to ich pierwsze bezpośrednie spotkanie. Zwycięzca tej rywalizacji w meczu czwartej rundy zagra z lepszym z pary Sebastian Baez (19. ATP) - Holger Rune (12. ATP). Jeśli Hurkacz wygra z Etcheverrym i awansuje do kolejnej fazy, to będzie to jego najlepszy wynik w historii startów w Rzymie.

