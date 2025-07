Słowa Urbana o Lewandowskim niosą się po Hiszpanii. "Alarm"

- Moim skromnym zdaniem popełnił błąd w załatwianiu tej kwestii. I tyle. Ja muszę to wyjaśnić. Jeśli to jest prawda, że zadzwonił wieczorem, kiedy Robert usypiał dziecko, to ja też bym się wkurzył. Wydaje mi się, że być może Robert wtedy wkurzył się, dlatego to zrobił (zawiesił występy w kadrze - red.), a na drugi dzień nie podjąłby takiej decyzji - powiedział Jan Urban o sytuacji z Robertem Lewandowskim, który zrezygnował z gry w kadrze pod wodzą Michała Probierza.

Hiszpańskie media komentują słowa Urbana. "Nie szczędził pochwał"

Słowa nowego selekcjonera reprezentacji Polski od razu podłapały hiszpańskie media. Zacytowało je "Mundo Deportivo", które podkreśliło, jak źle zdaniem Urbana Lewandowski został potraktowany przez Probierza. Dziennikarze zauważyli również, że szkoleniowiec bardzo chciałby napastnika FC Barcelony z powrotem w kadrze. "Z Urbanem u steru, Polacy chcą odzyskać piłkarza Barcelony. Nowy trener nie szczędził pochwał dla piłkarza Barcelony, wyrażając jednocześnie swój podziw i uciszając krytykę" - czytamy.

"Urban podnosi alarm w sprawie Lewandowskiego" - dodaje z kolei "Sport". W tym przypadku Hiszpanie zwrócili uwagę na słowa Urbana o tym, czy zawodnik wróci do kadry. - Wyobraźmy sobie, bo nikt o tym nie mówi, że Robert mówi: ale ja naprawdę skończyłem z reprezentacją, chcę na koniec kariery wyłącznie skupić się na klubie. I co wtedy? - zastanawiał się selekcjoner. Aktualnie Robert Lewandowski nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie reprezentacji Polski.

Wszystko powinno się jednak wyjaśnić już niebawem, ponieważ we wrześniu kadrę czekają dwa bardzo ważne mecze w eliminacjach mistrzostw świata. Najpierw Polacy zmierzą się z Holandią, a kilka dni później z Finlandią. Będą to kluczowe mecze w kontekście awansu na mundial.