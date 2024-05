Wielka sensacja w Rzymie. Tenisistka spoza TOP150 urządziła rywalce demolkę [WIDEO]

Elise Mertens (30. WTA) udanie rozpoczęła zmagania na turnieju WTA w Rzymie. W drugiej rundzie pokonała 6:1, 6:4 Katerinę Siniakovą (36. WTA). W kolejnym etapie czekało ją starcie z Iriną-Camelią Begu (161. WTA). Zdecydowaną faworytką tego spotkania była Belgijka.

Sensacja w Rzymie. Mertens przegrywa z Begu

Mecz odbył się w niedzielę o godzinie 11:05. Zgodnie z oczekiwaniami lepiej rozpoczęła go Mertens. Zawodniczka szybko przełamała rywalkę i wydawało się, że pewnie odskoczy od rywalki na dwa gemy. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Belgijka przegrała dwa kolejne własne podania i tym samym Begu prowadziła 4:2. Rumunka na tym się nie zamierzała zatrzymywać. Pewnie utrzymała serwis, a w decydującym gemie ponownie przełamała rywalkę i wygrała 6:2.

Drugi set był pokazem siły Begu. Tenisistka świetnie go rozpoczęła. Po krótkim czasie i dwóch przełamaniach prowadziła 4:0. Mertens starała się wrócić do gry, ale popełniała zbyt wiele błędów, co wykorzystywała jej rywalka. Belgijka kompletnie nie radziła sobie przy własnym serwisie i przy pierwszym podaniu miała skuteczność zaledwie 40 procent. Udowodnił to również ostatni gem, w którym znów lepsza okazała się Rumunka. Finalnie Begu nieoczekiwanie wygrała 6:0, a całe spotkanie 6:2, 6:0. Starcie trwało godzinę i 20 minut.

Dzięki temu Begu awansowała do czwartej rundy, gdzie może ją czekać wymagające starcie. Jej rywalką będzie Danielle Collins (15. WTA) lub Caroline Garcia (23. WTA). Na turnieju w Rzymie gra również Iga Świątek (1. WTA). Polka w czwartej rundzie zagra z Angelique Kerber (331. WTA).