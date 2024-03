Tenisistka nagle podniosła spódnicę. Zadziwiła wszystkich tym, co stało się później

Alize Cornet to jedna z najbardziej znanych francuskich tenisistek. 34-latka może pochwalić się sporymi sukcesami. Wygrała 11 tytułów, a jej największym osiągnięciem jest dotarcie do ćwierćfinału Australian Open w 2022 roku.

To jeden z problemów tenisistek. Alize Cornet nie wytrzymywała

Doświadczona zawodniczka jest doskonale znana polskim kibicom. To ona w 2022 roku przerwała rekordową serię Igi Świątek. W tegorocznym Australian Open zaliczyła 68. występ wielkoszlemowy z rzędu, co jest najdłuższą passą w historii kobiecego tenisa.

Cornet niedawno udzieliła wywiadu, w którym wyznała, że zmagała się z depresją. - Nie wiedziałam już, kim jestem - czy jestem tylko tenisistką, czy kobietą, młodą kobietą. Nie wiedziałam tego, mając 20 lat. Bardzo trudno sobie z tym poradzić - przyznała.

Presja, z jaką zmagają się tenisistki jest składową wielu czynników. Wymagający tryb życia, nieustanne podróże, ale także kwestie tak prozaiczne, jak rozgrywanie meczów o zbyt późnych porach. We znaki daje się także niesamowite natężenie spotkań, a także temperatura.

To właśnie Cornet jest bohaterką jednej z najbardziej niecodziennych sytuacji, jaka wydarzyła się w światowym tourze. Film cieszył się ogromną popularnością, rozbawił widzów, ale jest także dowodem na to, z czym zmagają się zawodniczki. W przerwie meczu 34-latka nie wytrzymała, na oczach kibiców wzięła spódnicę w dłonie i zaczęła wyciskać naprawdę obfite ilości potu. Co ciekawe, kiedy wracała na boisko, po raz kolejny musiała wykręcić swój strój. Wiele osób było zdumionych niesamowitą szybkością, z jaką się poci. Do sytuacji doszło podczas meczu chińskiego Guanghzou Open w 2017 roku. Cornet wygrała wtedy 4:6, 6:2, 6:2 z Bernardą Perą.

Co ciekawe to nie jedyna niecodzienna sytuacją z Francuzką w roli głównej. W 2018 roku wracała na kort po przerwie w starciu US Open z Johanną Larsson. Cornet zorientowała się, że ma koszulkę tył na przód. Szybko zdjęła ja, za co została napomniana przez sędziego za złamanie przepisów. To rozpętało burzę w świecie tenisa. Kobiety stwierdziły, że zasady są zbyt seksistowskie.

Alize Cornet zajmuje obecnie 103. miejsce w rankingu WTA. Niewykluczone, że trwający rok jest jej ostatnim w karierze. Francuskie media prognozują, że zawodniczka pożegna się z tenisem podczas tegorocznego Roland Garros lub Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ostatnio przegrała już w I rundzie WTA 250 w Austin.