WTA Indian Wells 2024. O której mecz Igi Świątek dzisiaj? Gdzie oglądać tenis? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek się nie zatrzymuje w WTA 1000 w Indian Wells. Choć nie trafiła na łatwą drabinkę, to konsekwentnie pokonuje kolejne rywalki. Najpierw rozprawiła się z Danielle Collins, a następnie wygrała z Lindą Noskovą, udanie rewanżując się Czeszce za Australian Open. W 1/8 finału niemal zmiotła z kortu Julię Putincewą. - Tempo meczu było inne niż w poprzednich rundach. Wcześniej były rywalki mocno uderzające, a teraz musiałam przestawić się trochę na inną grę, na zawodniczkę, która wykorzystuje siłę przeciwnika - analizowała po meczu Polka.

Indian Wells 2024. O której gra Iga Świątek? Kiedy mecz z Wozniacki?

Teraz przed liderką rankingu WTA kolejne spore wyzwanie. Jej przeciwniczką będzie Caroline Wozniacki. Dunka wygrała "polski" pojedynek i pokonała 6:4, 6:2 Angelique Kerber. Niewątpliwie faworytką nadchodzącego starcia będzie Świątek.

Wskazuje na to m.in. bilans bezpośrednich spotkań. Obie panie mierzyły się do tej tylko raz w zawodowej karierze. Do starcia doszło w sierpniu 2019 roku w Toronto. Wówczas górą po trzysetowej batalii była 22-latka - 1:6, 6:3, 6:4. Później Wozniacki zrobiła przerwę od rywalizacji i urodziła dziecko. Do gry wróciła dopiero w połowie minionego sezonu.

Mimo że Dunka dopiero wraca do formy, to jest pewna swego i deklaruje, że nie można jej lekceważyć. - Czuję, że jestem na to gotowa. Czuję, że gdy gram swój najlepszy tenis, przy dobrym dniu mogę pokonać każdego - podkreślała Wozniacki w jednym z wywiadów.

Mecz pomiędzy Świątek a Wozniacki odbędzie się już w czwartek 14 marca. Będzie to drugie starcie na korcie tego dnia od godziny 19:00 czasu polskiego. Tym samym nasza rodaczka pojawi się na placu gry nie wcześniej niż przed 20:30. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Canal+ Sport. Mecz będzie można obejrzeć również w serwisie Canal+Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.