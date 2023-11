Niebywały skandal z udziałem byłego nr 3 ATP. Oskarżony o nękanie

Dwie dekady temu David Nalbandian był czołowym tenisistą świata. W 2002 roku niespodziewanie doszedł do finału Wimbledonu, dzięki czemu zakończył sezon na 12. miejscu w rankingu ATP. Przez następne pięć lat regularnie był zawodnikiem z czołowej dziesiątki, osiągając kolejne dobre rezultaty w turniejach wielkoszlemowych - czterokrotnie dochodził do półfinałów. W 2005 roku triumfował w ATP Finals, co było jego największym sukcesem w karierze. Kilka miesięcy później dotarł na trzecie miejsce w klasyfikacji mężczyzn. Karierę zakończył w 2013 roku w wieku 31 lat z powodu problemów zdrowotnych.

Niebywały skandal z udziałem byłego czołowego tenisisty. Oskarżony o nękanie

We wrześniu 2022 roku David Nalbandian zaczął spotykać się z modelką Araceli Torrado. Ich związek przetrwał kilka miesięcy, para rozstała się w czerwcu tego roku. Wspólnie wynajęli mieszkanie w Palermo, miejscu, w którym kobieta mieszkała również po rozstaniu, aż znalazł inne miejsce do życia. Araceli Torrado oskarżyła byłego partnera o nękanie i prześladowanie już jakiś czas temu, lecz wówczas zarzuty zostały oddalone z uwagi na brak dowodów. Sytuacja zmieniła się po pewnym odkryciu kobiety w swoim mieszkaniu.

Według argentyńskich mediów modelka wraz z bratem odkryła ukrytą kamerę w otworze wentylacyjnym ich mieszkania, która miała nadawać obraz na żywo. Nalbandian w wiadomości głosowej wysłanej do byłej partnerki przyznał, że zainstalował kamerę, ale twierdził, że nigdy niczego nie widział, ponieważ urządzenie nie działa. Dzięki nagraniom i wiadomościom od tenisisty, które są niejako przyznaniem się do winy, apelacja skarżącej zdołała skłonić sąd do interwencji i rozpoczęcia śledztwa. - Mój brat zauważył dziwny blask za wewnętrzną wentylacją mieszkania. Przerażenie, jakie to we mnie wywołało, było nie do opisania: nie tylko mnie obserwowali, ale widzieli mnie nago - żali się Araceli Torrado.

David Nalbandian był żonaty przez 22 lata, aż do separacji w zeszłym roku. Ma dwójkę dzieci. Na emeryturze zajął się wyścigami rajdowymi i brał udział w Rajdzie Argentyny. Był także trenerem tenisisty Miomira Kecmanovicia.