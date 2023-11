Była gwiazda tenisa wciąż nie dowierza. "Nigdy bym nie przypuszczała"

Dominika Cibulkova to niedawna czołowa tenisistka świata. Karierę zakończyła cztery lata temu, a najwyżej w karierze była czwarta w rankingu WTA w 2017 roku. Słowaczka wygrała m.in. WTA Finals 2016 w Singapurze, a w Australian Open 2014 doszła do finału.

Zapytaliśmy Cibulkovą m.in., w czym jej zdaniem tkwi największa siła Igi Świątek, czy jest zaskoczona przemianą Aryny Sabalenki w tym roku i o postawę Jessiki Peguli.

Sport.pl: Jak patrzysz na zwycięstwo Igi Świątek w turnieju WTA Finals w Cancun? Iga wygrała tam wszystkie swoje mecze, a w finale nie dała szans Jessice Peguli 6:1, 6:0.

Dominika Cibulkova: Forma Igi w Cancun była imponująca. Z meczu na mecz grała coraz lepiej. Nie dawała rywalkom zbyt wielu szans. To dlatego jest jedną z najlepszych na świecie w tym momencie. Gdy wejdzie swój w rytm, wtedy ani przez moment nie poddaje się, nie obawia się ewentualnego sukcesu, o który walczy. To najbardziej kocham w jej grze.

Zwycięstwo Igi Świątek ponownie uczyniło ją numerem jeden na świecie. Co sprawia, że jest tak skuteczna w tak młodym wieku (22 lata, numer jeden przez ponad 1,5 roku, cztery tytuły wielkoszlemowe, 17 tytułów)?

Z mojego punktu widzenia Iga oczywiście gra świetnie w tenisa, ale przede wszystkim jest niesamowicie mocna mentalnie. Uwielbiam oglądać jej mecze, gdy dominuje nad rywalkami, i - raz jeszcze podkreślę - nie ma żadnych obaw przed wygraniem meczu, także w stosunku np. 6:1, 6:1. Pamiętam, jak oglądałam jej mecze w Roland Garros w telewizji i nawet z tej perspektywy mogłam poczuć, jak Iga jest niezwykle silna psychicznie, skoncentrowana. To imponuje.

Czy są jakieś elementy gry, które twoim zdaniem polska tenisistka powinna poprawić w pierwszej kolejności? Bo pewnie nawet numer jeden zawsze ma coś do poprawy.

Nie wskażę żadnych konkretów, bo Iga ma świetny team, który wie na pewno lepiej, co trzeba poprawić. Generalnie jednak nawet liderka rankingu musi dalej rozwijać się, szukać płaszczyzn do rozwoju. W tej roli jesteś narażonym, że dosłownie każda rywalka marzy, by cię pokonać, rozwinąć się do twojego poziomu. To najlepsze tenisistki czyni tak wyjątkowe, że mimo swojej pozycji nadal szukają dróg rozwoju: poprawić jeszcze pierwszy serwis, drugi czy w inny sposób. Na tym poziomie przewagę robią naprawdę małe różnice.

Aryna Sabalenka straciła pozycję numer jeden na rzecz Igi Świątek na koniec roku, ale i tak był to dla niej fantastyczny sezon. Czy byłaś zaskoczona jej wynikami? Skąd wzięły się lepsze występy z jej strony?

Sabalenka to świetna zawodniczka. Grała na bardzo wysokim poziomie jeszcze w czasach, gdy byłam aktywną tenisistką. Wiele razy miałyśmy okazję trenować razem. Jest bardzo silna, to dla mnie żadna niespodzianka, że zaczęła osiągać jeszcze lepsze wyniki. Widziałam jej potencjał na naszych treningach. Czasem ciężko jest poradzić sobie z oczekiwaniami, gdy słyszysz głosy „powinna mieć jeszcze lepsze wyniki". Myślę, że na tym polu zrobiła największy progres i stąd jej ogólny rozwój.

W wywiadzie dla WP Sportowe Fakty wskazywałaś, że Jessica Pegula jest dla ciebie cichą faworytką turnieju WTA Finals w Cancun. Dobrze przewidziałaś, bo Amerykanka zagrała świetnie i dotarła do finału. Jaka jest największa siła Peguli, trzeciej dziś tenisistki świata?

Postawa Jessiki to dla mnie wielka niespodzianka. Pamiętam ją dobrze z kortu, miałam okazję zagrać z nią raz (US Open 2015, Cibulkova wygrała 5:7, 7:5, 6:3 - przyp.red.) i nigdy bym nie przypuszczała, że zajdzie aż tak wysoko w rankingu, zacznie osiągać tyle wspaniałych wyników. Jest jedną z tych, które mnie zaskoczyły. Jest wielką wojowniczka na korcie, co widziałam w trakcie naszego meczu, ale myślę, że wtedy brakowało jej jeszcze doświadczenia, by wejść na wyższy poziom.

Widzę, jak Pegula uwierzyła w siebie w ostatnich miesiącach. Jej uderzenia są bardzo szybkie i zapewne kwestia znalezienia się wokół niej odpowiednich ludzi z teamu sprawiła, że znajduje się teraz tak wysoko.