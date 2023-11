Kolega Hurkacza przekroczył granicę żenady. Wystarczyło jedno zdjęcie

Francis Tiafoe to 16. zawodnik rankingu ATP. W minionym sezonie można go było zobaczyć w... parze z Hubertem Hurkaczem. Razem rywalizowali w turnieju ATP 500 w Waszyngtonie, gdzie doszli do ćwierćfinału. W singlu Amerykanin wygrał turnieje ATP 250 w Houston i Stuttgarcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto odpowiada za marazm w reprezentacji Polski? "Największe pretensje"

Tiafoe fotografuje się z wielkim zwolennikiem Putina. To rosyjski hokeista

Tenisista już zakończył sezon i teraz odpoczywa. Wykorzystał tę okazję, żeby przejść się na trening hokejowego zespołu Washington Capitals. Tam spotkał się z kapitanem tej drużyny - Aleksandrem Owieczkinem - któremu podarował pamiątkową rakietę tenisową. W mediach społecznościowych klubu pojawiło się wspólne zdjęcie obu sportowców.

To spowodowało konsternację niektórych fanów tenisisty. Wszystko z tego powodu, że Owieczkin jest zagorzałym zwolennikiem Władimira Putina. Mimo że Rosjanin oficjalnie potępił wojnę, to na jego Instagramie zdjęciem profilowym wciąż jest jego fotografia z prezydentem Rosji. Putin go uwielbia. I nic dziwnego, bo jest wielkim fanem hokeja. W dodatku Owieczkin zasłynął tym, że w 2017 roku rozkręcał ruch społeczny "PutinTeam", który wspierał polityka w kampanii wyborczej.

- Po prostu wspieram mój kraj. Stamtąd pochodzę, tam mieszkają moi rodzice, wszyscy moi przyjaciele. Tak jak ludzie z innych krajów, wspieram swojego prezydenta. Nie chodzi o sprawy polityczne - mówił wówczas o "PutinTeam".

Aleksander Owieczkin, mimo że ma już 38 lat to wciąż jest aktywnym sportowcem. Dla Washington Capitals gra od 2005 roku. W obecnym sezonie zagrał do tej pory 15 spotkań, w których zdobył pięć goli i zanotował siedem asyst. W klasyfikacji generalnej jest najlepszym hokeistą swojego zespołu.