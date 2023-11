Świątek obrała cel na nowy sezon. Sabalenka drży. "Łatwiej"

Iga Świątek ma za sobą sezon pełen sukcesów. Nie dość, że wygrała kolejne sześć turniejów, w tym jeden wielkoszlemowy, Roland Garros, to jeszcze zakończyła rywalizację na szczycie rankingu WTA. Choć utraciła miano pierwszej rakiety świata po US Open, to rozbrat z tym tytułem trwał zaledwie osiem tygodni. Ostatecznie Polka zakończyła rok w tourze mocnym akcentem, a więc triumfem w WTA Finals, po czym udała się na zasłużone wakacje. I choć do kolejnego sezonu pozostał ponad miesiąc, to 22-latka już myśli o nadchodzących zmaganiach. Wyznaczyła sobie nawet pierwszy cel.

Świątek zorganizowała ostatnio sesję Q&A na własnym profilu na Instagramie, w której poruszyła kilka ciekawych wątków. W pierwszej kolejności odpowiedziała na pytanie: "Który turniej wielkoszlemowy chciałabyś teraz wygrać?", gdyż jak stwierdziła, jest ono bardzo proste. Ne miała żadnych wątpliwości i szybko udzieliła odpowiedzi.

Choć wydawać by się mogło, że wymieni Wimbledon, a więc imprezę, na której jak dotąd radziła sobie najgorzej, a jej najlepszym wynikiem był ćwierćfinał, to tenisistka wskazała na inny event. Jaki konkretnie?

- Australian Open. I to nie tylko ze względu na fakt, że będzie pierwszy w tym roku, tylko po prostu mam wrażenie, że tam faktycznie moja gra pasuje do kortów i o wiele łatwiej byłoby mi wygrać niż chociażby na Wimbledonie - podkreśliła Świątek.

I faktycznie już w 2021 roku Polka otarła się o finał tej imprezy. W półfinale uległa 4:6, 1:6 Danielle Collins. Jednak nie tylko wcześniejsze rezultaty sprawiają, że nasza zawodniczka chciałaby triumfować w Australian Open. Istnieje jeszcze jeden kluczowy czynnik.

- Miałam już jeden dobry wynik. Doszłam do półfinału dwa lata temu, więc myślę, że Australian Open jest takim turniejem, który bez dwóch zdań chciałabym podbić, a przede wszystkim Melbourne bardzo mi się podoba i przyjemnie jest spędzać tam czas. Więc jeśli miałabym spędzić tam trzy tygodnie - tydzień treningu i dwa tygodnie Wielkiego Szlema - to byłabym bardzo zadowolona - zakończyła Polka.

Świątek wystartuje w United Cup. Wielki hit na horyzoncie

Australian Open odbędzie się w dniach 14-28 stycznia 2024. Świat tenisa z zaciekawieniem będzie śledził turniej, bo obrończynią tytułu z 2023 roku będzie Aryna Sabalenka. Białorusinka jest też główną rywalką naszej tenisistki w walce o miejsce liderki rankingu WTA. Obecnie jej strata do Polki wynosi 245 pkt. Jeszcze przed tym turniejem Świątek najprawdopodobniej wystartuje w jednym z poprzedzających go eventów. Co więcej, zobaczymy ją na korcie też w tym roku. Weźmie udział w drugiej edycji United Cup. W fazie grupowej reprezentanci Polski zmierzą się z Brazylią i Hiszpanią.

W związku z tym kibice już zacierają ręce. Dojdzie do pojedynku Świątek z Beatriz Haddad Maią. Jak na razie bilans ich bezpośrednich starć jest na remis. Ostatnim razem wygrała nasza zawodniczka. Miało to miejsce w tegorocznym Roland Garros.