Hurkacz szybko zrozumiał, że palnął gafę. A Świątek w śmiech

United Cup to nowo utworzona impreza na podstawie rozgrywanego wcześniej Hopman Cup. Drużyny narodowe reprezentują najlepsi tenisiści i tenisistki z danego kraju. O ostatecznym wyniku pojedynku decydują rezultaty dwóch meczów singlowych panów oraz dwóch pań. Rozgrywany jest również mikst.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zwycięstwo na korcie. Śmiech poza

Reprezentacja Polski w swoim pierwszym meczu grupowym pokonała 4:1 Kazachstan. Swoje spotkania wygrali Hubert Hurkacz, Iga Świątek oraz Magda Linette. Kolejny zwycięski punkt dołożył mikst naszych dwóch najlepszych rakiet. Ta dwójka spotkała się również poza kortem.

Świątek i Hurkacz rozbili rywali. Polka zagrała tak, że brakuje słów

Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz musieli odpowiadać na pytania, jak dobrze znają się wzajemnie. Jedno z nich dotyczyło miasta, w którym każdy z nich najbardziej lubi grać. Według 25-latka u jego młodszej koleżanki jest to Indian Wells, co szczególnie rozbawiło liderkę światowego rankingu WTA. - Myślałam, że to oczywiste — powiedziała Świątek. — Oczywiście Paryż — szybko zreflektował się Hurkacz. Wszystko skwitowali salwą śmiechów.

Dobra atmosfera oraz relacja między tą dwójką przełożyła się również na kort. Mikst Świątek/Hurkacz pokonał 6:3, 6:4 duet z Kazachstanu Kulambayeva/Lomakin. Polscy tenisiści następny mecz w United Cup zagrają przeciwko reprezentacji Szwajcarii. Czekają nas m.in. hitowe starcia Igi Świątek z Belindą Bencic czy Huberta Hurkacza ze Stanem Wawrinką. Dojdzie do nich w poniedziałek oraz we wtorek.