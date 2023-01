Świątek zagrała akcję turnieju. Hurkacz nie dowierzał, Radwańska biła brawo [WIDEO]

W Australii na kortach twardych rozgrywany jest United Cup. Polska trafiła do grupy B wraz ze Szwajcarią oraz Kazachstanem. W noworoczne wczesne popołudnie Hubert Hurkacz oraz Iga Świątek rywalizują w mikście z kazachską parą Kułambajewa/Łomakin.

Iga Świątek zagrała akcję turnieju. Hurkacz aż złapał się za głowę

W pierwszym secie Polacy pewnie wygrali 6:3, a jego ozdobą było fenomenalne wręcz zagranie Igi Świątek z szóstego gema. Polska para prowadziła 30:15, a Kułambejewa i Łomakin serwowali, aby doprowadzić do remisu 3:3. Najpierw Świątek odebrała mocny serwis Łomakina, Kazachowie zagrywali wszystkie piłki w tę część kortu, w którym stała liderka rankingu.

Świątek pokazała to, z czego słynie, a więc dobre returny w defensywie, a później zakończyła najdłuższą wymianę w tym meczu w fenomenalnym stylu. Najpierw zrobiła klasyczny ślizg, dzięki czemu dopadła do piłki, a później... zagrała obok słupka! Trafiła w pole i zebrała owacje. Jej boiskowy partner aż złapał się za głowę, a komentator TVP krzyczał, że to akcja całego turnieju. Zagranie miało też wymierną korzyść, bo chwilę później Polacy przełamali i doprowadzili do stanu 4:2. Fenomenalną akcję można zobaczyć poniżej.

Trwa drugi set. Relacje ze spotkania można przeczytać na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy w TYM MIEJSCU>>>.