Linette nie dała szans rywalce. Pozamiatała. Wystarczyło 67 minut

31 grudnia rozpoczął się turniej United Cup – nowy drużynowy turniej, w którym reprezentacja Polski mierzy się z Kazachstanem. Iga Świątek w swoim pierwszym meczu pokonała w dwóch setach Julię Putincewą 6:1, 6:3. W niedzielę do rywalizacji w tym turnieju przystąpił Hubert Hurkacz. On również spisał się dobrze i pokonał Alexandra Bublika 7:6, 4:6, 6:3. Po nich na kort wyszła Magda Linette, która zmierzyła się z Żibek Kułambajewą.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener Polaków pokazał, dlaczego Żyła mógł zostać zdyskwalifikowany

Hurkacz miał problemy w United Cup. Wygrał, ale to nie koniec

Pewne zwycięstwo Magdy Linette. Wystarczyło 67 minut

W pierwszym secie Linette nie miała większych problemów ze znacznie niżej notowaną rywalką. Już w drugim gemie była blisko przełamania, ale Kazaszka jeszcze się wybroniła. Potem ta sztuka jej się już nie udała. Kułambajewa przegrała trzy gemy z rzędu i zrobiło się 5:1. W następnym gemie Linette serwowała na zwycięstwo w secie, ale tym razem to ona przegrała swoje podanie. Kazaszka nie wróciła już jednak do gry. Została przełamana po raz trzeci i Linette wygrała pierwszą partię 6:2.

Drugi set to również dominacja Linette. Polka szybko wyszła na prowadzenie 3:0, przełamując rywalkę. Potem zrobiła to jeszcze raz i zrobiło się 5:1. Podobnie jak w pierwszej partii Linette serwowała na zwycięstwo w secie i tym razem się nie pomyliła (choć Kazaszka obroniła cztery piłki meczowe) wygrywając 6:1.

Zwycięstwo Linette oznacza, że Polska na pewno wygra rywalizację z Kazachstanem. W sobotę było 1:1 po wygranej Świątek nad Putincewą i porażce Daniela Michalskiego z Timofiejem Skatowem. W niedzielę wygrał Hurkacz i właśnie Linette, przez co wynik to 3:1 dla Polski. Do końca rywalizacji jeszcze tylko jedno spotkanie. Hubert Hurkacz i Iga Świątek zagrają w mikście z Aleksandrem Bublikiem i Kułambajewą.

Dziennikarze z całego świata zapomnieli o Świątek. Szokujące wyniki plebiscytu