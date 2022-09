Iga Świątek powinna mieć oddzielny ranking. Przewaga nie do uwierzenia

Druga w światowym rankingu Ons Jabeur będzie miała ponad pięć tysięcy punktów mniej niż pierwsza Iga Świątek. Po zwycięstwie Polki na US Open widać, że ten ranking jest nie dla niej. Zawodniczki z miejsc 1000+ mają mniejszą stratę do wiceliderki niż ona do Igi.

3 Fot. AP, screen live-tennis.eu Otwórz galerię Na Gazeta.pl